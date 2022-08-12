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58’lik Avşar kızından bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı

58’lik Avşar kızından bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı
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12 Ağustos 2022 - 15:00

Hülya Avşar yeni şarkısı “Yapma Aşkım”ın tanıtım videosunu Instgaram hesabından yayınladı. Bu akşam dinleyiciyle buluşacak klipte Avşar Kızı’nın çiğnediği sakızı çıkarıp göğsüne yapıştırması olay oldu.

Hülya Avşar’ın yapımcılığını üstlendiği yeni teklisi ‘Yapma Aşkım’ın klibi bu akşam dinleyiciyle buluşuyor. klibinden kesitler paylaşan Avşar Kızı, cüretkar tavırlarıyla dikkat çekti.

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58'lik Avşar kızından bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı - Sayfa 2

YÖNETMEN KOLTUĞUNA OTURDU
Albüm çalışmalarına yeniden başlayan Avşar Kızı, yeni şarkılarıyla hayranlarını sevindirdi.

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58'lik Avşar kızından bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı - Sayfa 3

Hülya Avşar yapımcılığını da üstlendiği yeni teklisi ‘Yapma Aşkım’ın klibinde yönetmen koltuğuna oturdu. Balat’ta yapılan çekimlerde Avşar Kızı’nın kostümleri dikkat çekti.

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58'lik Avşar kızından bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı - Sayfa 4

GÖĞSÜNE SAKIZ YAPIŞTIRDI
Ünlü şarkıcı 50 kişilik ekibin eşlik ettiği klipten görüntüler paylaştı. Avşar Kızı’nın, klibinin son sahnesinde çiğnediği sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

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58'lik Avşar kızından bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı - Sayfa 5

İŞTE O KLİP

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58'lik Avşar kızından bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı - Sayfa 6

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58'lik Avşar kızından bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı - Sayfa 7

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58'lik Avşar kızından bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı - Sayfa 8

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58'lik Avşar kızından bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı - Sayfa 9

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58'lik Avşar kızından bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı - Sayfa 10

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58'lik Avşar kızından bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı - Sayfa 11

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58'lik Avşar kızından bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı - Sayfa 12

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58'lik Avşar kızından bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı - Sayfa 13

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58'lik Avşar kızından bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı - Sayfa 14

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58'lik Avşar kızından bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı - Sayfa 15

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58'lik Avşar kızından bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı - Sayfa 16

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58'lik Avşar kızından bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı - Sayfa 17

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58'lik Avşar kızından bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı - Sayfa 18

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58'lik Avşar kızından bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı - Sayfa 19

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58'lik Avşar kızından bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı - Sayfa 21

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58'lik Avşar kızından bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı - Sayfa 22

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58'lik Avşar kızından bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı - Sayfa 23

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58'lik Avşar kızından bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı - Sayfa 24

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58'lik Avşar kızından bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı - Sayfa 25

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58'lik Avşar kızından bomba klip! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdı - Sayfa 26

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