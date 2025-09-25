  1. Haberler
  3. Fenerbahçe, Dinamo Zagreb’e 3-1 mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb’e 3-1 yenildi. Stadion Maksimir’de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 21. dakikada Beljo, 50. dakikada Beljo ve 90+5’te Bakrar kaydetti. Fenerbahçe’nin tek golü ise 25. dakikada Szymanski’den geldi.

İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda Zagreb üstünlüğü ele geçirdi ve mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Eski Fenerbahçeli Miha Zajc, yeni takımıyla sarı-lacivertli ekibe karşı sahaya ilk 11’de çıktı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında evinde Nice ile karşılaşacak. Dinamo Zagreb ise Maccabi Tel Aviv deplasmanına gidecek.

