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3 Kente Yeni Vali Atandı !

3 Kente Yeni Vali Atandı !
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02 Ekim 2021 - 9:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Elazığ, Kırıkkale ve Bilecik valiliklerine yeni isimler atandı.

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Elazığ, Kırıkkale ve Bilecik valiliklerine yeni isimler atandı, Hatay ve Muş’un Emniyet Müdürleri değişti.

Cumhurbaşkanlığı’nın bazı valilikler ve il emniyet müdürlüklerine yönelik Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mevcut Elazığ Valisi Erkaya Yırık Mülkiye Başmüfettişliğine atanırken, yerine ise, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman getirildi.

Kırıkkale Valiliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Bilecik Valiliğine ise Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya getirildi.

Öte yandan, Hatay Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Emniyet Müdürlüğüne ise Engin Kaloğlu atandı.

 

 

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