3 Kente Yeni Vali Atandı !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Elazığ, Kırıkkale ve Bilecik valiliklerine yeni isimler atandı.

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Elazığ, Kırıkkale ve Bilecik valiliklerine yeni isimler atandı, Hatay ve Muş’un Emniyet Müdürleri değişti.