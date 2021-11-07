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Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk’ten olay aşk itirafı! ‘Sadece bir kez…’

Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk’ten olay aşk itirafı! ‘Sadece bir kez…’
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04 Kasım 2021 - 16:41

Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk’ten olay aşk itirafı! ‘Sadece bir kez…’

Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Esra karakteriyle gündemden düşmeyen Burcu Özberk, bir dergiye röportaj verdi. Dizideki partneri İlhan Şen’le uyumlu bir ikili olan Burcu Özberk, dergiye çarpıcı açıklamalarda bulundu.,

Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk’ten olay aşk itirafı! ‘Sadece bir kez...’ - Sayfa 1

Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldız oyuncusu Burcu Özberk, bir dergi için objektif karşısına geçti.

Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk’ten olay aşk itirafı! ‘Sadece bir kez...’ - Sayfa 2

Çarpıcı açıklamalarda bulunan genç oyuncu, Elele Dergisi’nin Kasım sayısının kapak yıldızı oldu.

Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk’ten olay aşk itirafı! ‘Sadece bir kez...’ - Sayfa 3

Dergiye, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, sadece bir kez aşık olduğunu söyledi ve ekledi:

Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk’ten olay aşk itirafı! ‘Sadece bir kez...’ - Sayfa 4

“Aşk bence bir bağımlılık, hastalık gibi, hayatımda ilk defa birinin her anımda yanımda olmasını istedim. Ama beni başka birine dönüştürdü. Özgürlüğümden, yaşam kalitemden vazgeçtim.”

Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk’ten olay aşk itirafı! ‘Sadece bir kez...’ - Sayfa 5

Instagram’da 8.2 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor.

Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk’ten olay aşk itirafı! ‘Sadece bir kez...’ - Sayfa 6

İşte Özberk’in gündem olan paylaşımlarından bazıları…

Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk’ten olay aşk itirafı! ‘Sadece bir kez...’ - Sayfa 7
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk’ten olay aşk itirafı! ‘Sadece bir kez...’ - Sayfa 8
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk’ten olay aşk itirafı! ‘Sadece bir kez...’ - Sayfa 9
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk’ten olay aşk itirafı! ‘Sadece bir kez...’ - Sayfa 10
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk’ten olay aşk itirafı! ‘Sadece bir kez...’ - Sayfa 11
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk’ten olay aşk itirafı! ‘Sadece bir kez...’ - Sayfa 12
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk’ten olay aşk itirafı! ‘Sadece bir kez...’ - Sayfa 15
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk’ten olay aşk itirafı! ‘Sadece bir kez...’ - Sayfa 16
Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk’ten olay aşk itirafı! ‘Sadece bir kez...’ - Sayfa 20
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