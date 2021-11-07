Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk’ten olay aşk itirafı! ‘Sadece bir kez…’
Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Esra karakteriyle gündemden düşmeyen Burcu Özberk, bir dergiye röportaj verdi. Dizideki partneri İlhan Şen’le uyumlu bir ikili olan Burcu Özberk, dergiye çarpıcı açıklamalarda bulundu.,
Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldız oyuncusu Burcu Özberk, bir dergi için objektif karşısına geçti.
Çarpıcı açıklamalarda bulunan genç oyuncu, Elele Dergisi’nin Kasım sayısının kapak yıldızı oldu.
Dergiye, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, sadece bir kez aşık olduğunu söyledi ve ekledi:
“Aşk bence bir bağımlılık, hastalık gibi, hayatımda ilk defa birinin her anımda yanımda olmasını istedim. Ama beni başka birine dönüştürdü. Özgürlüğümden, yaşam kalitemden vazgeçtim.”
Instagram’da 8.2 milyon takipçisi bulunan Burcu Özberk, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor.
İşte Özberk’in gündem olan paylaşımlarından bazıları…