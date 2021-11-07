Aşk Mantık İntikam’ın Esra’sı Burcu Özberk’ten olay aşk itirafı! ‘Sadece bir kez…’

Çarpıcı açıklamalarda bulunan genç oyuncu, Elele Dergisi’nin Kasım sayısının kapak yıldızı oldu.

Dergiye, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, sadece bir kez aşık olduğunu söyledi ve ekledi: