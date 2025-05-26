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25 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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25 Mayıs 2025 akşamının reyting sonuçları belli oldu. TRT1 ekranlarında yayınlanan aksiyon dizisi Teşkilat, Total, AB ve ABC1 gruplarında birinci sırada yer alarak zirvedeki yerini korudu. TV8’in sevilen yarışma programı Survivor All Star ise her üç kategoride de ikinci sıraya yerleşti.TOTAL GRUBU İLK 3:1. Teşkilat – TRT1
Reyting zirvesinde hangi yapımlar yer aldı? İşte dünün sonuçları... - Sayfa 2
2. Survivor – TV8
Reyting zirvesinde hangi yapımlar yer aldı? İşte dünün sonuçları... - Sayfa 3
3. Teşkilat (Özet) – TRT1
Reyting zirvesinde hangi yapımlar yer aldı? İşte dünün sonuçları... - Sayfa 4
AB GRUBU İLK 3: 1. Teşkilat – TRT1
Reyting zirvesinde hangi yapımlar yer aldı? İşte dünün sonuçları... - Sayfa 6
2. Survivor – TV8
Reyting zirvesinde hangi yapımlar yer aldı? İşte dünün sonuçları... - Sayfa 7
3. Kanal D Ana Haber
Reyting zirvesinde hangi yapımlar yer aldı? İşte dünün sonuçları... - Sayfa 8
ABC1 GRUBU İLK 3: 1. Teşkilat – TRT1
Reyting zirvesinde hangi yapımlar yer aldı? İşte dünün sonuçları... - Sayfa 10
2. Survivor – TV8
Reyting zirvesinde hangi yapımlar yer aldı? İşte dünün sonuçları... - Sayfa 11
3. Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu
Reyting zirvesinde hangi yapımlar yer aldı? İşte dünün sonuçları... - Sayfa 12
TEŞKİLAT’TAN ÇİFTE BAŞARI Aksiyon dozu yüksek sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Teşkilat, yalnızca yeni bölümüyle değil, özet bölümüyle de Total sıralamasında ilk 3’e girmeyi başardı. AB grubunda ise haber programları sıralamada kendine yer buldu.SURVIVOR YİNE İSTİKRARLI TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star, tüm izleyici gruplarında ikinci sırada yer alarak istikrarlı yükselişini sürdürdü. Yarışmanın sezon finaline yaklaşırken reytinglerdeki güçlü performansı dikkat çekiyor.

25 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
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