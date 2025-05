25 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

25 Mayıs 2025 akşamının reyting sonuçları belli oldu. TRT1 ekranlarında yayınlanan aksiyon dizisi, Total, AB ve ABC1 gruplarında birinci sırada yer alarak zirvedeki yerini korudu. TV8’in sevilen yarışma programıise her üç kategoride de ikinci sıraya yerleşti.1. Teşkilat – TRT12. Survivor – TV83. Teşkilat (Özet) – TRT11. Teşkilat – TRT12. Survivor – TV83. Kanal D Ana Haber1. Teşkilat – TRT12. Survivor – TV83. Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta SonuAksiyon dozu yüksek sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken, yalnızca yeni bölümüyle değil, özet bölümüyle de Total sıralamasında ilk 3’e girmeyi başardı. AB grubunda ise haber programları sıralamada kendine yer buldu.TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star, tüm izleyici gruplarında ikinci sırada yer alarak istikrarlı yükselişini sürdürdü. Yarışmanın sezon finaline yaklaşırken reytinglerdeki güçlü performansı dikkat çekiyor.