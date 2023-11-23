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2023-Kaymakamlık sınavına giriş belgeleri erişime açıldı

2023-Kaymakamlık sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Kasım 2023 - 14:22

3 Aralık’ta yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı’na (2023-Kaymakamlık) katılacak adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 3 Aralık’taki İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı ile ilgili bir açıklama yayımladı.

ÖSYM’den yapılan açıklamada, adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri, “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden erişime açıldı.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş belgelerini temin edebilecek.

Açıklamada ayrıca, 3 Aralık’taki 2023-Kaymakamlık sınavı için adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunuldu.

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