Zeynep Bastık ve Tolga Akış tek celsede boşandı

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında nikah masasına oturan Zeynep Bastık ve Tolga Akış çifti boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu. Ünlü çift dün tek celsede boşandı.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz sene temmuz ayında 3 yıl birliktelik yaşadığı menajeri Tolga Akış ile nikah masasına oturmuştu. Görkemli bir törenle evlenen ünlü çift geçtiğimiz aylarda boşanma kararı aldıklarını açıklayarak sevenlerini şaşırtmıştı.

Yaptıkları açıklamalarda birbirlerini sevdiklerini hatta beraber çalışmaya devam edeceklerini söyleyen çift, dün tek celsede boşandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tolga Akış, Aile Mahkemesi bilgilerinin yazılı olduğu resmi bir belge paylaşarak boşandıklarını ilan etti.