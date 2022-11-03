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Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak?

Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak?
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03 Kasım 2022 - 17:03

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla asgari ücret, memur ve emekli Ocak 2023 zammı için hesaplar başladı. TCMB’nin yıl sonu enflasyon beklentisi netleşirken zam formülleri bir bir ortaya çıktı.

Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak? - Sayfa 1

Ocak 2023 zammı için geri sayım başlarken milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Ekim ayı enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve memur ve memur emeklisi için 4 aylık zam kesinleşti. Geriye sadece 2 aylık enflasyon verisi kaldı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre ise enflasyon yıllık yüzde 85,5 olurken, aylık bazda artış yüzde 3,54 ile 24 yılın zirvesinde kalmaya devam etti.

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Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak? - Sayfa 2

Ekonomistler, Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 3,54 artmasını bekliyordu. Kritik zam dönemine kısa bir süre kala gelen verilerde ipuçları aranıyor. Peki memur ve emekliler ne kadar enflasyon farkı alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları…

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Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak? - Sayfa 3

EKİM 2022 ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda ise yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.

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Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak? - Sayfa 4

EMEKLİ VE MEMUR 4 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ
4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 10,84
Enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 11,84 oldu.

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Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak? - Sayfa 5

MEMUR VE EMEKLİNİN TABAN AYLIKLARI
MEMUR
Mevcut: 9.105 TL
Zamlı: 10.188 TL

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Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak? - Sayfa 6

MEMUR EMEKLİSİ
Mevcut: 6.077 TL
Zamlı: 6.797 TL

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Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak? - Sayfa 7

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)
Mevcut: 4.687 TL
Zamlı: 5.195 TL

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Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak? - Sayfa 8

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)
Mevcut: 2.906 TL
Zamlı: 3.221 TL

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Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak? - Sayfa 9

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ
Mevcut: 4.197 TL
Zamlı: 4.652 TL

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Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak? - Sayfa 10

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ
Mevcut: 3.335 TL
Zamlı: 3.697 TL

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Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak? - Sayfa 11

İŞTE MESLEK MESLEK MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT MAAŞ – YENİ MAAŞ)

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Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak? - Sayfa 12

GENEL MÜDÜR 1/4 – 29.809 – 33.338
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisons mezunu)1/4 – 15.848 – 17.724

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Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak? - Sayfa 13

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 – 9.707 – 10.856
ÖĞRETMEN 1/4 – 12.276 – 13.729

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Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak? - Sayfa 14

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 – 27.574 – 30.839
BAŞKOMİSER 3/1 – 15.810 – 17.682
POLİS MEMURU 8/1 – 13.747 – 15.375

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Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak? - Sayfa 15

UZ. DOKTOR 1/4 – 18.853 – 21.085
HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 – 11.828 – 13.228

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Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak? - Sayfa 16

MÜHENDİS 1/4 – 16.205 – 18.124
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 – 10.100 – 11.296
PROFESÖR 1/4 – 25.984 – 29.061

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Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak? - Sayfa 17

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 – 15.311 – 17.124
VAIZ 1/4 – 12.752 – 14.262
AVUKAT 1/4 – 15.485 – 17.318

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Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak? - Sayfa 18

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (MEVCUT MAAŞ – YENİ MAAŞ)

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Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak? - Sayfa 19

MÜSTEŞAR (1/1) – 21.905 – 24.499
GENEL MÜDÜR (1/1) – 19.361 – 21.653

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Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak? - Sayfa 20

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans – 1/4) – 7.429 – 8.309
MEMUR (Lisans 1/4) – 7.270 – 8.131

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Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak? - Sayfa 21

KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) – 12.691 – 14.194
POLİS MEMURU (8/1) – 7.731 – 8.646

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Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak? - Sayfa 22

HEMŞİRE (Lisans 1/4) – 7.266 – 8.126
MÜHENDİS (1/4) – 9.116 – 10.195

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Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak? - Sayfa 23

TEKNİSYEN (Lise 1/4) – 6.343 – 7.094
PROFESÖR (1/4) – 17.340 – 19.393

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Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak? - Sayfa 24

İMAM HATİP – 7.476 – 8.361
AVUKAT (1/4) – 7.476 – 8.361

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Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak? - Sayfa 25

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