Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak?

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla asgari ücret, memur ve emekli Ocak 2023 zammı için hesaplar başladı. TCMB’nin yıl sonu enflasyon beklentisi netleşirken zam formülleri bir bir ortaya çıktı.

Ocak 2023 zammı için geri sayım başlarken milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Ekim ayı enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve memur ve memur emeklisi için 4 aylık zam kesinleşti. Geriye sadece 2 aylık enflasyon verisi kaldı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre ise enflasyon yıllık yüzde 85,5 olurken, aylık bazda artış yüzde 3,54 ile 24 yılın zirvesinde kalmaya devam etti.

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Ekonomistler, Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 3,54 artmasını bekliyordu. Kritik zam dönemine kısa bir süre kala gelen verilerde ipuçları aranıyor. Peki memur ve emekliler ne kadar enflasyon farkı alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları…

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EKİM 2022 ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda ise yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.

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EMEKLİ VE MEMUR 4 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 10,84

Enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 11,84 oldu.

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MEMUR VE EMEKLİNİN TABAN AYLIKLARI

MEMUR

Mevcut: 9.105 TL

Zamlı: 10.188 TL

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MEMUR EMEKLİSİ

Mevcut: 6.077 TL

Zamlı: 6.797 TL

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SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 4.687 TL

Zamlı: 5.195 TL

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SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 2.906 TL

Zamlı: 3.221 TL

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BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 4.197 TL

Zamlı: 4.652 TL

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BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut: 3.335 TL

Zamlı: 3.697 TL

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İŞTE MESLEK MESLEK MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT MAAŞ – YENİ MAAŞ)

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GENEL MÜDÜR 1/4 – 29.809 – 33.338

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisons mezunu)1/4 – 15.848 – 17.724

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MEMUR (Lisans mezunu)9/1 – 9.707 – 10.856

ÖĞRETMEN 1/4 – 12.276 – 13.729

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KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 – 27.574 – 30.839

BAŞKOMİSER 3/1 – 15.810 – 17.682

POLİS MEMURU 8/1 – 13.747 – 15.375

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UZ. DOKTOR 1/4 – 18.853 – 21.085

HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 – 11.828 – 13.228

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MÜHENDİS 1/4 – 16.205 – 18.124

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 – 10.100 – 11.296

PROFESÖR 1/4 – 25.984 – 29.061

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ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 – 15.311 – 17.124

VAIZ 1/4 – 12.752 – 14.262

AVUKAT 1/4 – 15.485 – 17.318

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MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (MEVCUT MAAŞ – YENİ MAAŞ)

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MÜSTEŞAR (1/1) – 21.905 – 24.499

GENEL MÜDÜR (1/1) – 19.361 – 21.653

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ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans – 1/4) – 7.429 – 8.309

MEMUR (Lisans 1/4) – 7.270 – 8.131

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KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) – 12.691 – 14.194

POLİS MEMURU (8/1) – 7.731 – 8.646

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HEMŞİRE (Lisans 1/4) – 7.266 – 8.126

MÜHENDİS (1/4) – 9.116 – 10.195

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TEKNİSYEN (Lise 1/4) – 6.343 – 7.094

PROFESÖR (1/4) – 17.340 – 19.393

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İMAM HATİP – 7.476 – 8.361

AVUKAT (1/4) – 7.476 – 8.361

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