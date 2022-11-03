Zamlı maaş tablosu ortaya çıktı! Kim, ne kadar alacak?

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla asgari ücret, memur ve emekli Ocak 2023 zammı için hesaplar başladı. TCMB’nin yıl sonu enflasyon beklentisi netleşirken zam formülleri bir bir ortaya çıktı.
Ocak 2023 zammı için geri sayım başlarken milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Ekim ayı enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve memur ve memur emeklisi için 4 aylık zam kesinleşti. Geriye sadece 2 aylık enflasyon verisi kaldı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre ise enflasyon yıllık yüzde 85,5 olurken, aylık bazda artış yüzde 3,54 ile 24 yılın zirvesinde kalmaya devam etti.
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Ekonomistler, Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 3,54 artmasını bekliyordu. Kritik zam dönemine kısa bir süre kala gelen verilerde ipuçları aranıyor. Peki memur ve emekliler ne kadar enflasyon farkı alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları…
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EKİM 2022 ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda ise yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.
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EMEKLİ VE MEMUR 4 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ
4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 10,84
Enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı 11,84 oldu.
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MEMUR VE EMEKLİNİN TABAN AYLIKLARI
MEMUR
Mevcut: 9.105 TL
Zamlı: 10.188 TL
525
MEMUR EMEKLİSİ
Mevcut: 6.077 TL
Zamlı: 6.797 TL
625
SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)
Mevcut: 4.687 TL
Zamlı: 5.195 TL
725
SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)
Mevcut: 2.906 TL
Zamlı: 3.221 TL
825
BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ
Mevcut: 4.197 TL
Zamlı: 4.652 TL
925
BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ
Mevcut: 3.335 TL
Zamlı: 3.697 TL
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İŞTE MESLEK MESLEK MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT MAAŞ – YENİ MAAŞ)
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GENEL MÜDÜR 1/4 – 29.809 – 33.338
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisons mezunu)1/4 – 15.848 – 17.724
1225
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 – 9.707 – 10.856
ÖĞRETMEN 1/4 – 12.276 – 13.729
1325
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 – 27.574 – 30.839
BAŞKOMİSER 3/1 – 15.810 – 17.682
POLİS MEMURU 8/1 – 13.747 – 15.375
1425
UZ. DOKTOR 1/4 – 18.853 – 21.085
HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 – 11.828 – 13.228
1525
MÜHENDİS 1/4 – 16.205 – 18.124
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 – 10.100 – 11.296
PROFESÖR 1/4 – 25.984 – 29.061
1625
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 – 15.311 – 17.124
VAIZ 1/4 – 12.752 – 14.262
AVUKAT 1/4 – 15.485 – 17.318
1725
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (MEVCUT MAAŞ – YENİ MAAŞ)
1825
MÜSTEŞAR (1/1) – 21.905 – 24.499
GENEL MÜDÜR (1/1) – 19.361 – 21.653
1925
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans – 1/4) – 7.429 – 8.309
MEMUR (Lisans 1/4) – 7.270 – 8.131
2025
KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) – 12.691 – 14.194
POLİS MEMURU (8/1) – 7.731 – 8.646
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HEMŞİRE (Lisans 1/4) – 7.266 – 8.126
MÜHENDİS (1/4) – 9.116 – 10.195
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TEKNİSYEN (Lise 1/4) – 6.343 – 7.094
PROFESÖR (1/4) – 17.340 – 19.393
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İMAM HATİP – 7.476 – 8.361
AVUKAT (1/4) – 7.476 – 8.361
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