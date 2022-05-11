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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
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11 Mayıs 2022 - 14:35

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından önemli satırbaşları:
Seferberlik ruhuyla çalıştığımızda milletimizin gönül kapılarının bize açık olduğunu gördük. Bu tempoyu hiç düşürmeden çalışmalarımızı 2023’e kadar sürdüreceğiz. 16. seçim zaferimize hep birlikte ulaşacağız. Her seçim önemlidir, tarihidir, kritiktir. Bu seçimlere küresel krizlerin, dünyadaki sistemi kökünden sarstığı bir dönemde giriyoruz. Sarsıntı, Ukrayna – Rusya savaşıyla güvenlik boyutu da kazındı. Küresel kriz tehditler yanında fırsatlar da çıkardı. Ülkemizin asırlık geri kalmışlığını ortadan kaldıracak eser ve hizmetleri her alana teşmil ederek adım adım hayata geçirdik.

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