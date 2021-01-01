Yılmaz Özdil’den Sedat Peker’in Ölüm Listesi İddiasına Yanıt

Sedat Peker’in kendisiyle ilgili haber yapan gazeteciler hakkında bir ölüm listesi olduğunu iddia etmesi ardından gazeteci Yılmaz Özdil’den bir açıklama geldi.

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisi, muhalif gazeteciler ve Peker’in iddialarını haberleştiren gazeteciler hakkında bir ölüm listesi olduğunu iddia etti.

Usta gazeteci Yılmaz Özdil de Sedat Peker’in iddialarını haber yapan gazetecilerin hem gazetecilik görevini yaptığını hem de vatandaşlık görevini yaptığını dile getirdi.

“KORKMA…”

Yılmaz Özdil, gazetecilerin tehditlerden ve ölüm listelerinden korkmadıklarını belirtirken, İstiklal Marşı’nın “Korkma” kelimesiyle başlamasının tesadüf olmadığını söyledi.

Özdil, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Bu milletin ulusal marşının “korkma” diye başlaması tesadüf değildir… Sedat Peker’in iddialarını haber yapmak hem gazetecilik, hem yurttaşlık görevidir.”

İşte o paylaşım…