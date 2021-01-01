Yıldız Çıldırdı !

Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen “Harbiye Yıldızlar Geçidi” konser serisi eylül ve ekimde ilgi gören konserleri ile devam ediyor. Bu yaz sezonunda en çok konser veren kadın sanatçılarının başında gelen Yıldız Tilbe de sahnede talihsiz bir olay yaşadı.

BİR ANDA İÇ ÇAMAŞIRI GÖZÜKTÜ

Çılgın danslarıyla tanınan şarkıcı, sahneye renkli pantolonu ve turuncu büstiyeri ile çıkınca olanlar oldu. Bir ara zıplayarak dans eden Tilbe’nin büstiyeri aşağı kaydı ve iç çamaşırı göründü.

Bir anda panikleyen Tilbe, apar topar büstiyerin kollarını çıkartarak göğüs kısmında bağladı. Tilbe’nin o hallerini gören izleyiciler ise gülmekten kendini alıkoyamadı.

İşte o anlar…