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Hakan Sabancı’ya Şeyma Subaşı ile ilgili olay hamilelik uyarısı! ‘Doğum kontrol…’

Hakan Sabancı’ya Şeyma Subaşı ile ilgili olay hamilelik uyarısı! ‘Doğum kontrol…’
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22 Nisan 2022 - 14:19
Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı’nın el ele görüldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde aşk iddialarını yalanlayan Subaşı’nın Sabancı ile adının yine anıldığını duyan Seren Serengil, Hakan Sabancı’yı uyardı.
Hakan Sabancı’ya Şeyma Subaşı ile ilgili olay hamilelik uyarısı! ‘Doğum kontrol…’ - Sayfa 1

Acun Ilıcalı’dan boşanan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik kararı aldıktan kısa bir süre ayrıldı.

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Hakan Sabancı’ya Şeyma Subaşı ile ilgili olay hamilelik uyarısı! ‘Doğum kontrol…’ - Sayfa 2

Sosyetenin ünlü güzellerinden Dila Tarkan’ın düğününde yakınlaştığı ve aşk yaşadığı iddia edilen Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı ise gündemden düşmüyor.

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Hakan Sabancı’ya Şeyma Subaşı ile ilgili olay hamilelik uyarısı! ‘Doğum kontrol…’ - Sayfa 3

İkili bir mekanın restoran kısmında birlikte yemek yerken kameralara yakalanmıştı.

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Hakan Sabancı’ya Şeyma Subaşı ile ilgili olay hamilelik uyarısı! ‘Doğum kontrol…’ - Sayfa 4

Hakan Sabancı’ın Şeyma ile yakınlaşmasına kızan Arzu Sabancı’nın, oğlunun limitsiz bir kredi kartına el koyduğu bile iddia edildi.

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Hakan Sabancı’ya Şeyma Subaşı ile ilgili olay hamilelik uyarısı! ‘Doğum kontrol…’ - Sayfa 5

Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı’nın aşk yaşadığı iddiası yeniden gündeme geldi.

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Hakan Sabancı’ya Şeyma Subaşı ile ilgili olay hamilelik uyarısı! ‘Doğum kontrol…’ - Sayfa 6

Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı’nın el ele görüldüğü iddiası Söylemezsem Olmaz programında konuşuldu.

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Hakan Sabancı’ya Şeyma Subaşı ile ilgili olay hamilelik uyarısı! ‘Doğum kontrol…’ - Sayfa 7

Arto Şeyma Subaşı konuşmasında “Bence Şeyma yapıştı iyi bir alternatif yoksa” dedi.

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Hakan Sabancı’ya Şeyma Subaşı ile ilgili olay hamilelik uyarısı! ‘Doğum kontrol…’ - Sayfa 8

Seren Serengil ise Hakan Sabancı’yı uyardı.

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Hakan Sabancı’ya Şeyma Subaşı ile ilgili olay hamilelik uyarısı! ‘Doğum kontrol…’ - Sayfa 9

“Aygün hamile kaldığını iddia etti” diyen Seren Serengil konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

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Hakan Sabancı’ya Şeyma Subaşı ile ilgili olay hamilelik uyarısı! ‘Doğum kontrol…’ - Sayfa 10

“Şeyma’nın yöntemi de bu. Daha önce ne yaptı imkansız bir şeyi hamile kalarak başardı.”

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Hakan Sabancı’ya Şeyma Subaşı ile ilgili olay hamilelik uyarısı! ‘Doğum kontrol…’ - Sayfa 11

“Çok dikkat et Şeyma Subaşı, hamile kalmasın… Biz uyaralım da…”

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Hakan Sabancı’ya Şeyma Subaşı ile ilgili olay hamilelik uyarısı! ‘Doğum kontrol…’ - Sayfa 12

Bircan Bali ise cevap olarak şu ifadeleri kullandı ve doğum kontrol yöntemlerinden bahsetti:

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Hakan Sabancı’ya Şeyma Subaşı ile ilgili olay hamilelik uyarısı! ‘Doğum kontrol…’ - Sayfa 13

“Doğum kontrol yöntemlerinden haberleri vardır diye düşünüyorum Hakan kontrollü olur.”

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Hakan Sabancı’ya Şeyma Subaşı ile ilgili olay hamilelik uyarısı! ‘Doğum kontrol…’ - Sayfa 14

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Hakan Sabancı’ya Şeyma Subaşı ile ilgili olay hamilelik uyarısı! ‘Doğum kontrol…’ - Sayfa 15

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Hakan Sabancı’ya Şeyma Subaşı ile ilgili olay hamilelik uyarısı! ‘Doğum kontrol…’ - Sayfa 16

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Hakan Sabancı’ya Şeyma Subaşı ile ilgili olay hamilelik uyarısı! ‘Doğum kontrol…’ - Sayfa 17

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Hakan Sabancı’ya Şeyma Subaşı ile ilgili olay hamilelik uyarısı! ‘Doğum kontrol…’ - Sayfa 18

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Hakan Sabancı’ya Şeyma Subaşı ile ilgili olay hamilelik uyarısı! ‘Doğum kontrol…’ - Sayfa 19

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Hakan Sabancı’ya Şeyma Subaşı ile ilgili olay hamilelik uyarısı! ‘Doğum kontrol…’ - Sayfa 20

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Hakan Sabancı’ya Şeyma Subaşı ile ilgili olay hamilelik uyarısı! ‘Doğum kontrol…’ - Sayfa 21
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