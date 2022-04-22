Hakan Sabancı’ya Şeyma Subaşı ile ilgili olay hamilelik uyarısı! ‘Doğum kontrol…’

Acun Ilıcalı’dan boşanan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik kararı aldıktan kısa bir süre ayrıldı.
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Sosyetenin ünlü güzellerinden Dila Tarkan’ın düğününde yakınlaştığı ve aşk yaşadığı iddia edilen Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı ise gündemden düşmüyor.
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İkili bir mekanın restoran kısmında birlikte yemek yerken kameralara yakalanmıştı.
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Hakan Sabancı’ın Şeyma ile yakınlaşmasına kızan Arzu Sabancı’nın, oğlunun limitsiz bir kredi kartına el koyduğu bile iddia edildi.
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Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı’nın aşk yaşadığı iddiası yeniden gündeme geldi.
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Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı’nın el ele görüldüğü iddiası Söylemezsem Olmaz programında konuşuldu.
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Arto Şeyma Subaşı konuşmasında “Bence Şeyma yapıştı iyi bir alternatif yoksa” dedi.
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Seren Serengil ise Hakan Sabancı’yı uyardı.
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“Aygün hamile kaldığını iddia etti” diyen Seren Serengil konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
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“Şeyma’nın yöntemi de bu. Daha önce ne yaptı imkansız bir şeyi hamile kalarak başardı.”
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“Çok dikkat et Şeyma Subaşı, hamile kalmasın… Biz uyaralım da…”
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Bircan Bali ise cevap olarak şu ifadeleri kullandı ve doğum kontrol yöntemlerinden bahsetti:
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“Doğum kontrol yöntemlerinden haberleri vardır diye düşünüyorum Hakan kontrollü olur.”
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