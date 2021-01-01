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Yerli Aşı Turkovac Sır Oldu !

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Yerli Aşı Turkovac Sır Oldu !
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13 Eylül 2021 - 17:34
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Sağlık Bakanı Koca, yerli koronavirüs aşısı Turkovac için acil kullanım onayına başvurulacağını açıkladı ancak bugüne kadar hekimlere de Meclis’e de konuyla ilgili bilgi verilmedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yerli koronavirüs aşısı Turkovac için acil kullanım onayına başvurulacağını açıklamasına karşın, yerli aşıyla ilgili verilen soru önergelerinin hiçbiri şu ana kadar Meclis’te yanıtlanmadı.

Yerli aşı çalışmalarıyla ilgili Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de bilgilendirilmediğini belirten İkinci Başkan Ali İhsan Ökten, “Pandemiye karşı ancak birlikte yürüttüğümüz çalışmalarla başarıya ulaşabiliriz” dedi.

SÜREÇ ŞEFFAF YÖNETİLSİN

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre; Koca’nın daha önce nisan ayında yerli aşının uygulamaya geçeceğini söylediğini anımsatan Ökten, “Daha önce bakanın verdiği tarihlerin hiçbiri de doğru çıkmamıştı” diye konuştu. Salgının başından beri “sürecin şeffaf yönetilmemesini” de eleştiren Ökten, şunları kaydetti:

“Bunun sıkıntılarını pandeminin ağırlaşmasıyla yaşıyoruz. Pandemiye karşı ancak birlikte yürüttüğümüz çalışmalarla başarıya ulaşabiliriz. Biz bugüne kadar bunu yapmadık ve yapmamakta ısrar ediyoruz. Aşı konusunda da hiçbir bilgi paylaşımı yok.

Vatandaş ‘Türk aşısı yaptırayım, onu bekleyim’ diyor. Ancak bu beklenecek bir durum değil. O yüzden bu, tip açıklamaları yaparken daha dikkatli ve şeffaf olmak lazım. Belki bu aşı aylar sonra piyasaya çıkabilecek. O zamana kadar ne olacak? Bakanlık bunları çok düşünmüyor.”

BİLİM KURULU BİLİYOR MU?

Ökten, “Bu konuyla ilgili olarak bakanlığın verdiği bilgilerle sınırlıyız. Bilimsel bir çalışma yapılmış ve yayımlanmış olması gerekiyor. Bu çalışmayla ilgili bizlerle de bilgi paylaşılması gerekiyordu. Bakan’ın açıklamaları dışında hiçbir bilgi yok” dedi. Konunun aslında Bilim Kurulu’nca açıklanması gerektiğini söyleyen Ökten, “Onların bile ne kadar haberi var, bilemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Aşının seri üretime geçmesi için Türkiye’de yeterli altyapı olup olmadığını da değerlendiren Ökten, “Elimizde Hıfzıssıhha Enstitüsü vardı ancak bu kapatıldı. Şu an seri üretime uygun bir altyapımız var mı, şüpheliyim. Sinovac ve Sputnik için de Türkiye’de üretimi yapılacağı söylenmişti ama bugüne kadar bir çalışma olmadı. Turkovac için bu yapılabilecek mi göreceğiz” yorumunu yaptı.

 

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