Yeni vergi geliyor. Yüzde 2 bedel alınacak

Haziranda Meclis’e sunulacak yasa teklifinde kripto varlıklar ve borsa hisselerinin alım satımında işlem vergisi alınması kesinleşti. Hisse alım satımından on binde 1 ila 3 arasında işlem vergisi, kripto varlıklarda ise yüzde 2 hizmet bedeli alınması tahmin ediliyor.

Ekonomim’den Canan Sakarya’nın haberine göre, bayramdan sonra Meclise sunulacak ilk yasa teklifi vergi paketi olacak. Vergi paketinin bu hafta son şekle oturması bekleniyor.

Son günlerde gündemden düşmeyen borsa ve kripto paralara vergi gelecek mi sorusu yatırımcıların radarında yer alıyordu. Kripto para varlıklarına yönelik düzenlenmenin meclisten geçmesinin ardından yatırımcılar ise şimdi yeni bir vergi gelir mi düşüncesine kapıldı. Milyonlarca yatırımının bunun cevabını merak ettiği dönemde konuya yönelik iddialar geldi.

Kripto varlıklar ve borsa hisselerinin alım satımında işlem vergisi alınması kesinleşti.

Borsada hisselerinin alım satımından alınması öngörülen işlem vergisi on binde 1 ile 3 arasındaki bir oranda olması bekleniyor.

Düzenleme bayramdan sonra Meclise sunulacak 60 madde civarındaki vergi paketinde ya da daha sonraki süreçte Meclise gelmesi beklenen ikinci pakette yer alması tahmin ediliyor.

Söz konusu kaynaklar, hisse senedinde kazanca dayalı bir vergilendirmenin kesinlikle söz konusu olmadığını söyleyerek, sadece işlem vergisi alınması yönünde bir düzenleme yapılması kararı alındığını belirtti.

Borsa hisselerinin alım satımında işlem vergisi alınmasının yabancı borsalarda da örneklerinin bulunduğunu ifade eden kaynaklar, borsanın daha derinlikli hale gelmesi ve kaliteli bir borsa faaliyeti oluşturmak için dünya ve Avrupa örnekleri dikkate alınarak kazançtan değil alım satımdan işlem vergisi alınacağı ancak bu oran çok cüzi, on binde 1 oranların da olacağı ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hisse senetlerine ilişkin gelir vergisi alınacağı haberleri üzerine kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı bir vergi öngörmediklerini söyleyerek tartışmaları sonlandırmıştı.

KRİPTODA ÖNCE HİZMET BEDELİ SONRA İŞLEM VERGİSİ

Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Genel Kurul’da gelecekteki günlerde görüşülecek olan kripto varlıklara yasal zemin oluşturan Sermaye Piyasası Kanunu değişikliğinde kripto varlıklar için vergi bulunmuyor.

SPK’nın yüzde 1, teknolojik değerlendirme yapacağı için TÜBİTAK’ın yüzde 1 olmak üzere yüzde 2’lik hizmet bedeli tahmin ediliyor.

Teklifin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde de işlem vergisi konusunda teklife bir ekleme yapılmayacak. Kaynaklar, “Kripto varlıklara da işlem vergisi gelecek ama ilerleyen zamanlarda bu konuda adım atılacak. Daha yasa çıkmadı şu anda hizmet bedeli var bu şekilde uygulamaya girecek sonra gelişmelere göre işlem vergisi gündeme gelecek” ifadelerine yer verildi.

BAYRAMDAN SONRA MECLİSTE

Ekonomi yönetiminin bir süredir çalıştığı vergi düzenlemelerinin de bulunduğu 100 madde civarında bir taslak metin hazırlandı. İlk etapta Meclise sunulacak paket 60 madde civarında olması düşünülüyor.

Etkin olmayan vergi muafiyet ve istisnalarının kaldırılmasına ilişkin düzenlemelerin Meclise gelecek ilk paketler arasında yer alması öngörülüyor. Meclis kapanmadan 60 maddelik düzenleme yasalaştırılacak, tüm vergi düzenlemelerinin ilk pakette yer almayabileceği bazı vergisel düzenlemelerin ise daha sonra ikinci torba teklife bırakılabileceği tahmin ediliyor.

Borsa ve kripto varlıklarda işlem vergisinin hangi pakette yer alacağı konusu da bu hafta yapılacak ve son şekli verilecek çalışmayla netlik kazanacak.