Altın piyasasında deprem: Yıllar sonra bir ilk

Altın sahiplerine kara haber. Geçtiğimiz yıl son 50 yılın altın ithalatında tarihi rekor kılırken 2024 yılının ilk 5 ayında ithalat ivmesini kaybetti. Detaylar haberde…
Mart ayında Türkiye’de enflasyon yüzde 75’e kadar yükseldi. Bu durum, vatandaşların birikimlerini korumak için güvenli liman olarak gördükleri altına yönelmelerine yol açtı. Büyük şirketler ve fon sahipleri de altın talebinde artış gösterdi.
Enflasyonun etkisiyle Türkiye, 2023 yılında işlenmemiş altın ithalatında tarihi seviyelere ulaştı. Son 50 yılın en yüksek ithalatı olan yaklaşık 319 ton altın ithal edildi.
Bu rekabet, Türkiye tarihinin en yüksek altın ithalatı olarak kaydedildi. Yeni ekonomi yönetimi liderliğindeki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte işler değişmiş durumda.
ALTIN İTHALATINDA KESKİN DÜŞÜŞ
Son dönemde uygulanan sıkı para politikalarıyla birlikte politika faizi yüzde 50’ye çıkarken, 31 Mart seçimlerinin ardından Türkiye’ye giren sıcak para miktarı arttı. Bu durum, net döviz pozisyonunda önemli bir iyileşme sağlarken, dolar kurunda da son 2 aydır stabil bir seyir izlendi.
Uluslararası finans kuruluşlarının Türk lirasının reel değer kazanacağı yönündeki görüşleriyle birlikte yatırımcıların tercihleri değişti ve altın talebinde önemli bir azalma yaşandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından getirilen altın ithalatında kota uygulaması ve vergi sınırlamaları da bu düşüşün arkasındaki temel nedenler olarak öne çıktı.
3 KATA YAKIN DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ
Altın ithalatında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında geçen yılın aynı dönemine göre altın ithalatı yaklaşık olarak üç kat azaldı.
2023 yılının ilk beş ayında 163 bin 761 kilogram olan ithalat miktarı, 2024 yılının aynı döneminde 58 bin 774 kilograma geriledi.
ALTIN PİYASASINDA SON DURUM
Altın, ABD’de geçtiğimiz cuma günü açıklanan istihdam verisinin ardından keskin satışlarla karşılaşarak yeni haftaya yatay negatif bir başlangıç yaptı.
Küresel piyasalar, bu hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) düzenleyeceği para politikası toplantısını yakından izliyor.
Ons altın fiyatı, 2.287 dolara kadar geriledi ve saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,24 kayıpla 2.288 dolarda işlem görüyor. Gram altın fiyatı ise ons altındaki düşüşe rağmen, dolar/TL’deki yükselişle denge sağlıyor ve şu anda 2.387 lira seviyesinden alıcı buluyor.
Güncel altın satış fiyatları şu şekilde:
Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.
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