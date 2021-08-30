Yeni Sevgilisiyle Romantik Gece

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Cenk Küpeli’den boşanan manken Demet Şener, önceki akşam yeni sevgilisi Tolga Arman’la yemekteydi. Çift, mekan çıkışı görüntülendi.

İbrahim Kutluay’dan boşandıktan sonra işadamı Cenk Küpeli’yle nikâh masasına oturan, ancak bu evliliği de sona eren Demet Şener, gönlünü yine iş dünyasından bir isme; Tolga Arman’a kaptırdı. Çift önceki akşam Etiler’deki Paper Moon’daydı. Romantik dakikalar geçirdikleri restoranda geç saatlere kadar kalan Demet Şener ve Tolga Arman, çıkışta mekan çalışanlarından araçlarını arka kapıya getirmelerini istedi. Ancak planları işe yaramadı, ikili objektiflerden kaçamadı.