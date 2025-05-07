YENİ PAPA SEÇİMİ BAŞLIYOR

Katolik dünyası gözünü Vatikan’a çevirdi. Katolik Kilisesi’nin 267. ruhani liderini belirleyecek olan Konklav, yarın Sistine Şapeli’nde başlıyor. 133 kardinalin katılacağı bu tarihi oylama süreci, Fransız kahin Nostradamus’un 500 yıl önce yaptığı “papanın ölümü ve yeni liderin seçimi”ne dair kehanetini yeniden gündeme taşıdı.

KONKLAV’DA TARİHİ SÜREÇ BAŞLIYOR

Yaşı 80’in altında olan ve oy kullanma hakkına sahip 133 kardinal, yarın sabah Vatikan’da ayinle güne başlayacak. Daha sonra Sistine Şapeli’ne geçilerek, “Extra Omnes” yani “İşi olmayan çıksın” komutu ile dış dünya ile bağları tamamen kesilecek. Ardından gizli oylamalarla yeni papa seçilene kadar sürecek olan Konklav resmen başlayacak.

PAPA SEÇİMİNDE BEYAZ VE SİYAH DUMAN GELENEĞİ

Seçimlerde herhangi bir kardinalin üçte iki çoğunlukla (en az 89 oy) seçilmesi gerekiyor. Seçim sonucu alınamazsa, oy pusulaları yakılarak Sistine Şapeli’nin bacasından siyah duman çıkarılıyor. Yeni papa seçildiğinde ise bu kez beyaz duman yükseliyor ve “Habemus Papam” (Bir papamız var) duyurusu yapılıyor.

Yeni papa, Sistine Şapeli’ndeki “Ağlama Odası”nda hazırlanan özel kıyafetleri giydikten sonra Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonundan dünya kamuoyuna tanıtılacak.

NOSTRADAMUS’UN KEHANETİ YENİDEN GÜNDEMDE

Konklav süreci başlarken, 1555 yılında Fransız astrolog Nostradamus’un yayımladığı Les Propheties adlı eserindeki dikkat çekici kehanet yeniden konuşulmaya başlandı. Kehanete göre, bir papanın ölümü sonrası orta yaşlı bir Romalı seçilecek ve bu kişi “piskoposluğu zayıflatmasına rağmen uzun süre görevde kalacak.”

Bu iddia, bazı çevrelerde seçim sürecine yönelik sembolik anlamlar yüklenmesine neden olurken, Vatikan’da ise seçim süreci tamamen gizlilik içerisinde yürütülüyor.

KONKLAV’A PİETRO PAROLİN BAŞKANLIK EDECEK

Oturumlara, Papa Franciscus döneminde Vatikan Devlet Sekreterliği görevini üstlenen İtalyan Kardinal Pietro Parolin başkanlık edecek. Parolin, yeni papa adayları arasında da adı geçen önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

GÜNLÜK 4 OYLAMA PLANLANIYOR

Konklav boyunca sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde toplam 4 oylama yapılacak. Seçim sonuçlanana kadar kardinaller, Sistine Şapeli’nde dış dünya ile hiçbir şekilde iletişim kuramayacak.