YASADIŞI BAHİS ŞİRKETİ, FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLUK MAÇINDA ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague finalinde Fransa temsilcisi Monaco’yu 81-70 mağlup ederek şampiyon olduğu tarihi gecede, büyük bir skandal patlak verdi. Monaco’nun formasında yer alan sponsorun, yasadışı faaliyetleriyle gündeme gelen bir bahis şirketi olduğu ortaya çıktı.MERIT MARKASININ TAKLİDİNE TEPKİNet Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Merit Hotels & Casinos CEO’su Murat Besim Tibuk, şirket isimlerinin yasadışı bahis reklamında kullanıldığını açıklayarak, yasal sürecin başlatıldığını duyurdu. Tibuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dün gece Fenerbahçemizin oynadığı finalde Monaco’nun, marka ismimizi kullanarak marka ihlali yapan yasadışı bahis şirketinin reklamıyla maça çıktığı tespit edilmiştir. Net Holding hukuk büromuz yasal işlemleri başlatmıştır.” dedi.GALATASARAY’LA DA GÜNDEME GELMİŞTİBahsi geçen bahis şirketi, daha önce 15 Eylül 2024’te Galatasaray’ın forma sponsoru olmuş, Net Holding’in yaptığı ihbar sonrası sarı-kırmızılı kulüp 2 gün içinde sözleşmeyi askıya almıştı. Ancak olayın yargı süreci büyümüş; önce takipsizlik verilen dosya, ocak ayında eksik soruşturma gerekçesiyle yeniden ele alınmış ve başsavcılığa gönderilmişti.EUROLEAGUE VE SPONSORLUK DENETİMİ TARTIŞMA KONUSUSkandalın ortaya çıkması, EuroLeague organizasyonunun sponsor onay süreçleri ve denetim mekanizmaları hakkında da soru işaretleri doğurdu. Yasadışı bahisle mücadele çağrıları, sosyal medya ve spor camiasında gündem oldu.