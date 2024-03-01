Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Yarın raylı sistemler ücretsiz olacak!

Yarın raylı sistemler ücretsiz olacak!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
1 views
28 Ekim 2024 - 16:47

Abdulkadir Uraloğlu duyurdu; 29 Ekim’de bakanlığa bağlı raylı sistemler ücretsiz olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, Bakanlığına bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla konuya ilişkin kararın Resmi Gazete’de yayımlandığını anımsatan Uraloğlu, “29 Ekim’de Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunu vatandaşlarımız ücretsiz kullanacak.” ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünde vatandaşların kent içi ulaşımını kolaylaştırmayı ve raylı sistem hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmayı hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu anlamlı günde vatandaşlarımızın şehir içi ulaşımda konfor ve kolaylıkla seyahat etmelerini amaçlıyoruz. Söz konusu hatlar, tüm halkımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak.”

ETİKETLER

#29 ekim #raylı sistem #ücretsiz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hastanede ‘bebeklere alkol verildi’ iddiası! 1 bebek öldü, 6 bebek entübe edildi…Hastanede ‘bebeklere alkol verildi’ iddiası! 1 bebek öldü, 6 bebek entübe edildi…
Almeda Abazi Sayışman ölümden döndü… Apar topar ameliyata alındı!Almeda Abazi Sayışman ölümden döndü… Apar topar ameliyata alındı!
Çin Trump’ın ekibini dinlemiş… ABD seçimlerinde ‘telekulak’ skandalıÇin Trump’ın ekibini dinlemiş… ABD seçimlerinde ‘telekulak’ skandalı
Cübbeli Ahmet, Çakıcı ile neler konuştuğunu anlattı: Alaattin abi mütefekkir öyle şeyler biliyor ki…Cübbeli Ahmet, Çakıcı ile neler konuştuğunu anlattı: Alaattin abi mütefekkir öyle şeyler biliyor ki…
Erdoğan’ın doktoru, özel hastaneleri topa tuttu! ‘Toplum sağlığı açısından hayati…’Erdoğan’ın doktoru, özel hastaneleri topa tuttu! ‘Toplum sağlığı açısından hayati…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gülşen’i yıkan ölüm haberi! Kalp krizi geçirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hastanede ‘bebeklere alkol verildi’ iddiası! 1 bebek öldü, 6 bebek entübe edildi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Almeda Abazi Sayışman ölümden döndü… Apar topar ameliyata alındı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çin Trump’ın ekibini dinlemiş… ABD seçimlerinde ‘telekulak’ skandalı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cübbeli Ahmet, Çakıcı ile neler konuştuğunu anlattı: Alaattin abi mütefekkir öyle şeyler biliyor ki…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ın doktoru, özel hastaneleri topa tuttu! ‘Toplum sağlığı açısından hayati…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yarın raylı sistemler ücretsiz olacak!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İflas eden esnaf sayısı 2.5 milyona ulaştı! İlk 9 ayda konkordato patlaması…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eda Taşpınar’ın kıyafeti şoke etti! Takipçileri yorum yağdırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şarkıcı Hadise’nin çok katlı doğum günü pastası ve tarzı olay oldu! “Çok pavyon annecim”
SON DAKİKA HABERLERİ
Gülşen’i yıkan ölüm haberi! Kalp krizi geçirdiEkim 28, 2024-5:18 pm
Yarın raylı sistemler ücretsiz olacak!Ekim 28, 2024-4:47 pm
İflas eden esnaf sayısı 2.5 milyona ulaştı! İlk 9 ayda konkordato patlaması…Ekim 28, 2024-4:36 pm
Son dakika…Orta Doğu diken üstünde: Şimdi tüm gözler İran’da! Mısır’ın teklifine Netanyahu’dan ret…Ekim 28, 2024-11:58 am
Okan Buruk, apandisit şüphesiyle hastaneye kaldırıldıEkim 25, 2024-4:07 pm
Türkiye’nin en soğuk yerleri belli oldu! Oralarda kat kat giyinmeden yaşanmıyor…Ekim 25, 2024-3:54 pm
İspanyol gazetecilerden El Clasico öncesi Arda Güler yorumuEkim 25, 2024-3:51 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !