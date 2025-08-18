Witkoff: Rusya, Ukrayna’daki Bazı Bölgelere Taviz Verdi

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da gerçekleştirdiği kritik zirve dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı. Trump’ın seçim kampanyasında sıkça dile getirdiği “Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirme” vaadi doğrultusunda yapılan görüşme, ilk kez taraflar arasında somut uzlaşma sinyalleri verilmesine sahne oldu.

Görüşmeye dair çarpıcı açıklama, ABD Başkanı’nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’tan geldi. Witkoff, bir televizyon programına katılarak zirvenin perde arkasını anlattı. Rusya’nın Ukrayna’daki bazı bölgelere yönelik taviz verdiğini belirten Witkoff, “Ukraynalılar ve Avrupalılar bunun farkında. Bu önemli bir gelişmeydi, ancak yeterli olduğu anlamına gelmez. İlk kez barış yolunda ilerleme kaydediyoruz ve bu cesaret verici” ifadelerini kullandı.

Witkoff ayrıca, görüşme sonrası ilk olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile irtibata geçildiğini, ardından Avrupalı liderlerin bilgilendirildiğini açıkladı. “Zirve bittikten hemen sonra Zelenski ile Başkan Trump telefonda görüştü. O bunu hak etmişti. Ardından Avrupalı liderlerle de temas kuruldu. Herkes ilerleme kaydettiğimizi kabul etti” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise zirve sonrası yaptığı açıklamada, görüşmeyi “10 üzerinden 10” olarak değerlendirdi. Resmi bir anlaşmaya henüz varılmadığını vurgulayan Trump, “Benim açımdan, bir anlaşma olana kadar anlaşma yoktur. Ancak çok ilerleme kaydettik. Bir anlaşmaya oldukça yakınız ama Ukrayna’nın da bunu kabul etmesi gerekiyor” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de toplantı sonrası yaptığı açıklamada, görüşmenin “zamanında ve faydalı” olduğunu belirtti. Putin, odaklarının Ukrayna krizinin adil bir şekilde çözülmesi olduğunu ifade ederek, diyalog sürecinin devam edeceğinin sinyalini verdi.

Her ne kadar somut bir barış anlaşması imzalanmamış olsa da, Alaska zirvesi sonrası hem ABD hem Rusya tarafından gelen açıklamalar, savaşın sona erdirilmesi adına ilk ciddi ilerleme olarak yorumlandı. Uzmanlar, bundan sonraki sürecin Ukrayna’nın vereceği yanıt ve Avrupa’nın tavrıyla şekilleneceğini vurguluyor.