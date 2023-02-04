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‘Veda Mektubu’ yürekten bir iş

‘Veda Mektubu’ yürekten bir iş
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04 Şubat 2023 - 16:48

Kanal D’nin yeni dizisi “Veda Mektubu” ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Rabia Soytürk, yaşadığı heyecanı Elele dergisine verdiği röportajda anlattı. Genç oyuncu, dizi için “Aşırı yürekten bir iş. Gerçek ve çok samimi bir hikâye” dedi.

YAKINDA başlayacak “Veda Mektubu” dizisinde dans tutkunu ‘Aslı Yıldız’ rolünü üstlenen Rabia Soytürk, Elele dergisi için objektif karşısına geçti. Dergiye röportaj da veren oyuncu, yeni projesini anlattı: “İşin büyüsünü ve heyecanını çok da kaçırmadan şunu söylemek isterim; aşırı yürekten bir iş geliyor. Sık sık kendinizi göreceğiniz, yaşadığımız hisleri bizzat izleyeceğiniz sahnelerle dolu Veda Mektubu.” Aslı’nın dans tutkunu bir genç kız olduğunu dile getiren Rabia Soytürk, rolü kabul etmesinde bunun etkisinin de bulunduğunu söyledi: “Bir karakter geldiğinde, senaryoyu okuduğumda ‘Bu iş bana ve kariyerime ne katacak?’ kısmıyla daha çok ilgileniyorum. ‘Bu iş Rabia’ya ne katacak?’ sorusunu kendime soruyorum. Çünkü Rabia gelişirse, öğrenirse, kendine bir şeyler katarak devam ederse güzel karakterler yaratır diye düşünüyorum. Dans, Aslı sayesinde Rabia’nın hayatına büyük bir artı katacaktı. Bu, beni ‘Veda Mektubu’nda en çok heyecanlandıran şey oldu.”

Rabia Soytürk, “Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Bennu Yıldırımlar gibi usta oyuncularla çalışmak büyük bir konfor ve hem güvende hem de iyi hissettiriyor” dedi. 

Ekibin enerjisi tuttu

Rabia Soytürk, dizideki güçlü oyuncu kadrosu hakkında da şunları söyledi: “Herkes çok profesyonel ve disiplinli; bu da beni motive ediyor. Aynı zamanda aralarda çok eğleniyoruz ama ne zaman ki ‘kayıt!’ deniyor, o zaman sadece işimize odaklanıyoruz. Ben setin neredeyse en küçüğüyüm. İlk kez çalıştığım isimler olsa da enerjimiz fazlasıyla tuttu ve keyifle çalışıyoruz.”

Görkemli afiş

KANAL D’nin merakla beklenen dizisi “Veda Mektubu”nun afişi yayınlandı. Göz dolduran kadrosu ve gerçek bir aşka dayanan hikâyesi ile ilgi uyandıran dizi, görkemli afişiyle de beğeni topladı. Başrol oyuncuları Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın yer aldığı afiş; iddialı kostümleri, aksesuarları ve zengin dekorasyonu ile dikkat çekerken sosyal medyada da beğeni dolu yorumlar aldı. Afiş çekiminde yaklaşık 50 kişilik ekip görev yaptı. Fotoğrafları ise Fethi Karaduman çekti.

 

Veda Mektubu yürekten bir iş

 

 

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