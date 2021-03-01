Vatandaş Paylaştı: Zamlar Haftalık Değil Günlük Yapılmaya Başladı

Türkiye’de fiyat kontrolü adeta çığırından çıktı. 200 ML yayık ayranını 07.11.2021 itibariyle alan vatandaş, aynı ürünün 08.11.2021 yani bir gün sonra kasadan geçirirken zamlı ödemek zorunda kaldı. İlk ürünü 15.75 liraya alan vatandaş, bir sonraki ürün için 23.65 kuruş ödemek zorunda kaldı.

FİŞ BASMAYA ZAMAN YOK

Marketlerde artık artan fiyat karşısında etiket değiştirmekte zorlanıyorlar. Aynı ürüne gün içerisinde bazen iki kez bile zam geldiğini belirten market yöneticileri, ” zamları direkt stoklara yansıtılıyor. Bu da vatandaşların eski etiket ile itiraz etmesine neden oluyor” dedi.