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Vatandaş Paylaştı: Zamlar Haftalık Değil Günlük Yapılmaya Başladı

Vatandaş Paylaştı: Zamlar Haftalık Değil Günlük Yapılmaya Başladı
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09 Aralık 2021 - 17:00

Vatandaş Paylaştı: Zamlar Haftalık Değil Günlük Yapılmaya Başladı

Artan döviz kuru ardından fiyatlardaki zamlara yetişmek mümkün değil. Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı fotoğraf, zamların haftalık değilgünlük yapıldığını ortaya koydu.

Vatandaş Paylaştı: Zamlar Haftalık Değil Günlük Yapılmaya Başladı

Türkiye’de fiyat kontrolü adeta çığırından çıktı. 200 ML yayık ayranını 07.11.2021  itibariyle alan vatandaş, aynı ürünün 08.11.2021 yani bir gün sonra  kasadan geçirirken zamlı ödemek zorunda kaldı. İlk ürünü 15.75 liraya alan vatandaş, bir sonraki ürün için 23.65 kuruş ödemek zorunda kaldı.

FİŞ BASMAYA ZAMAN YOK

Marketlerde artık artan fiyat karşısında etiket değiştirmekte zorlanıyorlar. Aynı ürüne gün içerisinde bazen iki kez bile zam geldiğini belirten market yöneticileri, ” zamları direkt stoklara yansıtılıyor. Bu da vatandaşların eski etiket ile itiraz etmesine neden oluyor” dedi.

 

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