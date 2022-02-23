IŞİD’in Suikast Listesi Ortaya Çıktı: Acun Ilıcalı, İmamoğlu, Kılıçdaroğlu

IŞİD’in yönetici kadrosundaki teröristin itiraflarından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. MİT’in arananlar listesinde yer alan terörist Kasım Güler, 21 Haziran 2021 tarihinde tutuklanmıştı. IŞİD’in yönetici kadrosunda yer alan Güler’in itiraf dosyası ortaya çıktı. DW Türkçe’nin ulaştığı itiraflarda IŞİD’in suikast yapmayı planladığı kişiler gün yüzüne çıktı. İtirafçı olan terörist İncirlik Üssünün de hedeflerden biri olduğunu belirtti.

2020’de Adana şehrinde Alevi vatandaşların araçlarının kundaklanması olayını da IŞİD’in yaptırdığı ortaya çıktı. Terörist Güler ifadesinde ‘Adana’da Mahmut Özden’in gönderdiği bir risalede kanı kaynayan gençlerin olduğunu ve görev verilirse bir şey yapmak istediklerini bize bildirmişti.’ dedi.

SON DAKİKA: IŞİD’İN SUİKAST LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI! KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU, ACUN ILICALI…

Dava dosyasının eklerinde Kasım Güler’in 74 sayfalık ifadesi yer aldı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan Güler, selefi düşünceyle kayınpederi vasıtasıyla tanışmasının ardından 2008 yılında İslami Cihat Birliği içerisinde faaliyet yürüttüğünü ve Afganistan’a gittiğini kaydetti.

Suriye iç savaşı sürecinde IŞİD’e katıldığını anlatan Güler, “2019’de Mustafa Dokumacı’nın emriyle örgütün Türkiye Vilayeti sorumlusu” olduğunu söyledi. Dokumacı’nın IŞİD içerisinde mektep kuran ve bu pozisyona getirilen en üst seviyede ilk Türk olduğunu belirten Güler, “Dokumacı’nın kurduğu Mektebi Faruk’un emrinde Türkiye Vilayeti, Rusya Vilayeti, Ukrayna Vilayeti, Azerbaycan Vilayeti ve ismini gizledikleri ve kendisine söylenmeyen 3-4 Avrupa ülkesi de bulunduğunu, Mektebi Faruk bu vilayetlerde gerçekleştirilecek eylemler dahil olmak üzere eleman, para temini ve lojistik konularında karar verici bir oluşum olduğunu” anlattı.

HEDEFLERİNDE İNCİRLİK ÜSSÜ DE VARDI

Kasım Güler’e sorgusu sırasında Türkiye’de gerçekleştirilen ve yapılması planlanan eylemler soruldu. Planlanan eylemleri tek tek anlatan Güler, Adana’da İncirlik Amerikan Üssü’ne yönelik saldırı planına ilişkin şunları ifade etti:

“2017 ylında Emni Hariç (Örgütün Dışişleri Bakanlığı) tarafindan bizzat Nusret Yılmaz’a İncirlik’te bulunan Amerikan Üssü’ne saldırı yapılması talimatı verildi. Bu talimatta birlikte aynı zamanda eyleme katılmak üzere Arap asıllı 10 istişhadçı Deyrizor’da Nusret Yılmaz’a teslim edildi. Nusret Yılmaz bu şahısları yanlarına Bingöllü Ebu İsmail ile patlayıcı uzmanı olan Gaziantepli ismini bilmediğim kişileri vererek İdlib’e gönderdi. Nusret Yılmaz’ın talimatıyla İncirlik ilçesinde Ankara’da emlakçılık yapan Abdulkerim (kod) adlı kişi tarafından araçlarında girebileceği şekilde bahçeli bir ev kiralandı, daha sonra sınırdan geçirilerek getirilen 12 adet kaleşnikof, 2 adet bixi, 1 adet RPG roketatar ile Türkiye içerisinden temin edildiğini düşündüğüm ve patlatılacak aracın içerisine sığacak kadar amonyum nitrat ile aleminyum pudrası Abdulkerim (K) tarafından kendi kiraladığı eve götürüldü.”

Adana’da kiralanan aracın bu eve götürüldüğünü belirten Güler, “Bu araç kiralanan eve götürülecek ve eyleme kullanılmak üzere gelecek kişiler tarafından bomba yüklenerek hazırlanacaktı. Ancak 30-40 gün içerisinde Nusret Yılmaz’ın emriyle Bingöllü Ebu İsmail ile patlayıcı uzmanı olan Gaziantepli olan kişi ve üç Arap asıllı istişhadçı toplam beş kişi olarak kaçak yollardan Türkiye’ye girdikten sonra Hatay sınırına yakın bir bölgede Türk askeri tarafından üzerlerinde hizam (patlayıcı yiiklenmiş kemer) ve tabancalar ile birlikte yakalandılar” dedi.

2017’de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü sırasında Kocaeli’nde bir IŞİD üyesi, araçla saldırı girişimi yapmak isterken yakalanmıştı. Kasım Güler’in ifadesinde bu olayın ayrıntıları da anlatıldı:

KILIÇDAROĞLU SALDIRISININ TALİMATINI NUSRET YILMAZ VERMİŞ!

“2017 yılıında Deyrezor bölgesinde bulunan Ebu Yusuf kod Ömer Yetek isimli şahıs Kayseri’de eylem yapmak isteyen birkaç gencin olduğunu söyleyerek iletişim numaralarını kendisine verdiğini Nusret Yılmaz bana söyledi. Daha sonra Nusret Yılmaz bu şahıslarla görüştüğünde eylem yapmaya hazır olduklarını bildirdiler. Nusret Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu’nun Adalet Yürüyüşü sırasında Kılıçdaroğlu’nun da içerisinde bulunduğu kalabalığın üzerine araç sürmek suretiyle gerçekleştirilmesini bizzat planladı ve Emni Hariç’ten (Örgütün Dışişleri Bakanlığı) bu eylem için onay aldı. Eylemi gerçekleştirecek kişiler Kayseri ilinde minibüs tipi bir araç kiraladılar, ancak eylemi gerçekleştirecekleri sırada yakalandılar.”

ACUN ILICALI VE EKREM İMAMOĞLU DA SUİKAST LİSTESİNDEYDİ!

IŞİD’in Türkiye sorumlusu Kasım Güler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na örgütün suikast planladığını da itiraf etti.

2020 yılında Hattap kod adlı Ömer’in TV 8’in sahibi Acun Ilıcalı’ya yönelik bir eylem yapmak istediğini kendisine bildirdiğini anlatan Güler, şunları aktardı:

“Talebi olumlu değerlendiren Şahap Variş, bir de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekem İmamoğlu’na silahlı saldırıda bulunması talimatı verdi. Bunun üzerine Hattap kod adlı Ömer elinde bulunan kaleşnikof silahın iyi olmaması nedeniyle 1-2 tane daha silah gönderilmesini istedi. Bu silahlar henüz gönderilmeden önce Hattap kod adlı Ömer bize İstanbul’da polis aracına yapılan bir silahlı saldın videosu göndermişti. Daha sonra Hattap, bize gönderdiği risalede Acun Ilıcalı’nın yüksek seviyede korunması, Ekem İmamoğlu’na yapılacak eylemin medyaya düşmesi nedeniyle bu eylemleri gerçekleştiremediğini bildirdi.”