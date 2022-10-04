Sokaklarda aşk gösterisi yapıyorlardı: ‘Cicim ayları’ çabuk bitti, ne giyeceğine bile karışıyor

Gösteri dünyasının büyük aşıklarının yuvası üzerinde kara bulutlar dolaşıyor… Yıllar önce nişanlanıp ayrılan ama sonra aşklarına kaldıkları yerden devam eden hatta bu kez evlenen Jennifer Lopez ile Ben Affleck cephesinden tatsız haberler geliyor. ABD magazin basınında yer alan iddialara göre Bennifer diye anılan çiftin ‘taze’ evliliğinde ciddi sorunlar yaşanıyor.

‘CİCİM AYLARI’ ÇABUK BİTTİ

Geçen yaz önce sade bir nikah ardından da gösterişli bir düğünle hayatlarını birleştiren Jennifer Lopez ile Ben Affleck’in ‘cicim ayları’ kısa sürmüş gibi görünüyor. Aşklarının ikinci yarısının başından bu yana her yerde el ele göz göze, liseli aşıklar gibi görüntülenen Lopez ile Affleck’in sık sık tartıştığı ve gerilim yaşadıkları ileri sürülüyor.

‘BULUTLARIN ÜZERİNDEN İNDİ, ARTIK AYAKLARI YERE SAGLAM BASIYOR’

İnternetteki Radar Online adlı siteye konuşan çifte yakın bir kaynağa göre Lopez, hayatının aşkı olduğunu söylediği Ben Affleck ile evlenmeden önce bulutların üzerinde yürüyordu. Fakat evlenip hayatın gerçeklerine dönünce artık ayakları sağlam bir şekilde yere basmaya başladı.

RÜYADAN UYANDILAR

Aynı kaynak, çiftin Avrupa’da yaptığı romantik balayının ardından gündelik hayatın gerçeklerine döndüğünü ve bunların da bir tür rüyadan uyanmak gibi olduğunu ileri sürdü. JLo ile Affleck’e yakın bu kaynağa göre ünlü çiftin bir başka sorunu da eski evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarıyla uyumlu bir aile olabilmek. Bu arada yeri gelmişken Lopez’in Marc Anthony ile evliliğinden iki, Affleck’in de Jennifer Garner ile evliliğinden üç çocuğu olduğunu hatırlatalım.

YÜKSEK SESLİ KAVGALAR BAŞLADI: Lopez ile Affleck hakkındaki bir başka iddia da çiftin artık tartışmaya hatta kavga etmeye başladığı. Buna göre Affleck bir keresinde Lopez ile tartışıp evden dışarı çıktı ve etrafına da “Evliliğin mutluluğu mu? Bu daha çok evliliğin karmaşası!” diyerek şikayet etti.

OSCAR ÖDÜLÜNÜ HAK EDEN PERFORMANS SERGİLEDİ

Bennifer çiftinin yuvası üzerinde dolaşan kara bulutlara daha çok kimin neden olduğu da tartışma konusu. Çifte yakın kaynakların Radar adlı siteye anlattığına göre Jennifer Lopez, düğünden önce kelimenin tam anlamıyla Oscar ödülünü hak eden bir performans sergiledi. Affleck’e “geçinilmesi kolay bir eş” gibi davrandı. Fakat düğünden sonra “gerçek yüzünü” gösterdi. Aslında o kadar da kolay bir insan olmadığını gözler önüne serdi.

‘NASIL BİR İŞİN İÇİNE GİRDİĞİNİ BİLMİYORDU’

Çifte yakın kaynakların ileri sürdüğüne göre Ben Affleck, evlilik öncesi “aşktan gözü kör olmuş” bir haldeydi. Bu yüzden de nasıl bir işin içine girdiğinin farkında değildi. Fakat sonra yavaş yavaş gerçekleri görmeye başladı. Balayı dönüşü “çifte kumrular” için hayat da yavaş yavaş değişmeye başladı.

GİYİMİNE BİLE KARIŞIYOR İDDİASI: İleri sürülenlere göre Affleck ile Lopez, giyim kuşam tercihleri yüzünden de tartışıyorlar. Ben Affleck, genellikle rahat giyim tarzıyla biliniyor. Kot pantolon, bir gömlek ve bir tişörtle gününü geçiriyor. Fakat Lopez ise onun bu giyim tarzından memnun değil. Onun giyim kuşamına bile karışmaya başladı. Neleri giyip neleri giyemeyeceğini söyleyecek kadar işi ileri götürdü.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARINA DAHA ÇOK SARILDI

Affleck’in tütün bağımlılığı da çiftin arasındaki bir başka sorun. Ben Affleck, evlilik öncesi bu alışkanlığından vazgeçeceğini söylese de tam tersini yaptı. Her zamankinden daha fazla tütün ürünü tüketmeye başladı.

KİŞİSEL TEMİZLİĞİNE DİKKAT ETMEDİĞİ İÇİN SİNİRLENİYOR

Bennifer çiftinin tartışma konuları hakkında bir iddia daha var ki duyanların gerçekten dudaklarını uçuklattı. Buna göre Jennifer Lopez, Ben Affleck’in kişisel temizlik anlayışından memnun değil. Yani onun yeteri kadar temiz olmadığını düşünüyor. Hatta “mükemmeliyetçi” Lopez ile çiçeği burnunda kocasının kısa süre önce yaptığı tartışmanın nedeni de buydu iddialara göre. Lopez’in parmağını sallayarak Affleck’e bağırdığı, onu azarladığı söyleniyor.

‘KOCASINI EVCİL KÖPEĞİ İLE KARIŞTIRIYOR’: Lopez ile Affleck’in evlilik ilişkisi hakkında çifte yakın kaynakların birinden çok çarpıcı bir yorum da geldi.. “İnsanlar, Jennifer’ın kocasını bir evcil köpek sanıp sanmadığını merak ediyor!” Lopez’in kariyer odaklı yaşam tarzı da evlilikte bir sorun bir görüşe göre. Ünlü yıldızın, balayından sonra çalışmak için Avrupa’da kalmayı tercih etmiş olması da çiftin hayatındaki sorunlardan biri.

KENDİNİ BIRAKMIŞ HALDE SOKAKLARDA GÖRÜNTÜLENDİ

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, balayından döndükten sonra ünlü aktör birkaç kez sokakta görüntülenmişti. O dönemde Affleck’in yeni evli ve mutlu bir adam gibi görünmemesi de bu tür söylentilere neden olmuştu. Oyuncu o dönemde saçı sakalı birbirine karışmış halde sokaklarda kahve ve tütün ürünü tüketirken objektiflere takılmıştı.

İLK EVLİLİĞİ OLAYLI BİTTİ: Ben Affleck, Jennifer Lopez’den önceki evliliğini Jennifer Garner ile yaptı. Çiftin ayrılığı da olaylı olmuştu. O dönemde ortaya atılan iddialara göre Affleck, karısını çocuklarının dadısıyla aldattı. Yollarını ayıran çift, üç çocuklarının hatırına görüşmeyi sürdürdü. Bu arada Affleck, kendini alkol ve uyuşturucuya verdi. Hatta tedavisi için ona yardım elini uzatan ilk kişi de eski eşi Jennifer Garner oldu.

10 YILLIK EVLİLİK

Affleck, ilk evliliğinin bitiminden sonra katıldığı bir programda Garner ile evlilikleri sırasında kendini boğuluyor gibi hissettiğini söylemişti. Son dönemde Jennifer Lopez ile romantik ilişkisinde ikinci dönemi yaşayan Ben Affleck, eski eşi Jennifer Garner ile 10 yıl süren evliliğini işte bu sözlerle değerlendirdi. Howard Stern’in sohbet programına konuk olan 49 yaşındaki Affleck, eski nişanlısı Jennifer Lopez ile yıllar önce sonlandırdığı ilişkisine yeniden başlama konusunda da bazı tereddütler duyduğunu itiraf etti. Ben Affleck, 2005’te evlendiği 2015’te boşandığı eski eşi Jennifer Garner ile ilişkisi hakkında da şunları söyledi. “Muhtemelen birbirimizin boğazına sarılarak ilişkimizi bitirirdik. Ben hala alkol bağımlısı olurdum.” Affleck, 2018’de resmi olarak Jennifer Garner’dan boşanmış ve ardından kötü alışkanlığından kurtulmak için tedavi olmaya başlamıştı.

‘İÇİP İÇİP KANEPEDE UYUYAKALIYORDUM’

Ben Affleck, alkol bağımlılığının nedenlerinden birini şöyle açıkladı programda: “Çünkü bu evlilikte kendimi tuzağa düşürülmüş, kapana kısılmış hissediyordum. Sürekli olarak ‘Ayrılamam, çünkü çocuklarım var. Ama mutlu değilim, ne yapmalıyım?’ diye soruyordum. Yaptığım şey bir şişe alkollü içki tüketmek ve sonunda kanepede uyuyakalmaktı” diye konuştu. Aslında alkolün, sorunlarının çözümü olmadığının farkında olduğunu da sözlerine ekledi Affleck.

‘İKİMİZ DE ÇABALADIK, ÇABALADIK, ÇABALADIK’

Jennifer Garner ile kendisinin, evliliklerinin sürmesi için defalarca çaba harcadığını da vurguladı Affleck. “Çabaladık, çabaladık, çabaladık. Çünkü çocuklarımız vardı. Ama ikimiz de bu durumun çocuklarımıza iyi bir evlilik örneği sunmadığını hissediyorduk” diyerek sözlerini.

‘BİR DEĞİL İKİ KEZ DÜŞÜNDÜM’: Her ne kadar çift yeniden bir araya geldikten sonra mutluluk tablosu sergilese de Affleck, bu ilişkiye adım atmadan önce bir değil iki kez düşündüğünü itiraf etti. Howard Stern’in kendisine yönelttiği “Lopez ile ilişkisine yeniden başlamada önce bu konuda şüphelerin var mıydı?” sorusuna Affleck şöyle yanıt verdi: “Kesinlikle aklımdan geçti. Hayattaki en büyük sorumluluğum; çocuklarıma karşı olan sorumluluğum. Onları üzecek bir şey yapmak istemedim.” Bu şekilde Ben Affleck, Jennifer Lopez ile ilişkisine yeniden başlamadan önce bazı tereddütleri olduğunu da saklamadı.

‘KALBİM YERİNDEN SÖKÜLÜYOR GİBİ HİSSETMİŞTİM’

Bu sürede başından, Marc Anthony ile yaptığı bir evlilik ve Alex Rodriguez ile bir nişanlılık geçen Lopez, tam 14 yıl sonra ayrıldığında çok acı çektiği eski nişanlısı Ben Affleck ile tekrar bir araya geldi. İlk ayrılığında da ne kadar üzüldüğünü anılarını içeren True Love adlı kitapta “kalbim yerinden sökülmüş gibi hissettim” diyerek ifade etmişti yıldız.