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Atina’nın Türkiye planı ortaya çıktı… İşte Yunanistan’ın hazırlandığı kâbus senaryosu!

Atina’nın Türkiye planı ortaya çıktı… İşte Yunanistan’ın hazırlandığı kâbus senaryosu!
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28 Aralık 2022 - 9:43

Son dönemde Ege ve Akdeniz’deki tansiyonu yükselten Atina’nın hazırlandığı kâbus senaryosu ortaya çıktı. Kısa sürede ülke gündemine birinci sıradan giriş yapan bu senaryonun yankıları sürerken Yunan basını Atina’nın Türkiye planını yazdı.

Komşu Yunanistan’da gündem bir kez daha Türkiye.

Ege’deki tansiyon Atina’dan gelen açıklamalar ile yükselmeye devam ederken komşu basınından dikkat çeken bir analiz geldi.

Bölgedeki son gelişmeleri sayfalarına taşıyan Yunan basını Atina’nın hazırlandığı kâbus senaryosunu yazdı.

Yunan Kathimerini gazetesi ‘Mülteci krizinde yapay bir canlanma olasılığı’ olduğunu duyurdu ve Atina’nın söz konusu krize karşı tetikte olduğunun altını çizdi.

Gazete Erdoğan’ın Yunanistan’a yönelik açıklamaları sonrası Atina’daki alarm durumunun artığına vurgu yaptı.

İŞTE YUNANİSTAN’IN TÜRKİYE PLANI

Bir başka Yunan gazetesi Ta Nea Yunanistan’ın 2023’te silahlanma alanında ciddi adımlar atacağını yazarken CNN Yunanistan ise Atina’nın Türkiye planını sayfasına taşıdı.

 

Atinanın Türkiye planı ortaya çıktı... İşte Yunanistanın hazırlandığı kâbus senaryosu

 

Ege’de denemeleri devam eden altı Tip 214 Denizaltısının ilki olan TCG Piri Reis’i mercek altına alan gazete Atina’nın ‘karşı koyma planını’ açıkladı.

Haberde ‘Donanma Türk Denizaltılarını boğmak için kapsamlı bir plana sahiptir’ denildi. Aynı haberde Atina denizaltılarında yeni ağır hizmet tipi torpidolar yer vererek deniz tabanındaki avantajını korumayı planlıyor.

UMUT BAĞLADIKLARI SİLAH İÇİN TARİH VERDİLER

CNN Yunanistan bu plan kapsamında 44 adet SeaHake Mod4 torpido edinme programının halihazırda devam ettiğini belirtti ve ilk partinin 2023’te teslim alınmasının beklendiğini yazdı.

Haberde Yunanistan’ın yeni müdahale sistemlerini kurmasının beklendiğinin altı çizildi.

GERGİNLİK F-16 AÇIKLAMASI İLE BAŞLAMIŞTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis’in ABD’deki açıklamaları sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek ‘Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum’ demişti.

 

Atinanın Türkiye planı ortaya çıktı... İşte Yunanistanın hazırlandığı kâbus senaryosu

 

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın ‘Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir’ sözleri ise ayakta alkışlanmıştı.

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