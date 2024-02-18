Ümit Özdağ Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu! ‘Türkiye için ciddi bir tehlike…’

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, katıldığı bir programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “Türkiye için ciddi bir tehlike, tehdit olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı.
Sosyal medya fenomeni Halil İbrahim Göker’in programına katılan Özdağ, CHP’nin ve İmamoğlu’nun DEM Parti ile temaslarını eleştirerek “Ben Ekrem İmamoğlu’nun Türkiye için ciddi bir tehlike, tehdit olarak görüyorum” dedi.
Ümit Özdağ’ın açıklamaları şöyle:
“Siyaseten kutsal olmayan bir siyasetçi. Ben İmamoğlu’nu Türkiye için ciddi bir tehdit olarak, tehlike olarak görüyorum. Erdoğan’dan sonra bir de İmamoğlu’nu Türkiye’nin kaldırması mümkün değil. Siz Diyarbakır’a gidip HDP’lilerle PKK’nın sözde anıtı önünde fotoğraf çektireceksiniz sonra İstanbul’a döneceksiniz, İstanbul’da bir reklam ajansının tasarladığı belli olan bir cümle kuracaksınız; ‘Mustafa Kemal Atatürk’le bir bardak kahve içmek isterdim.’ Çok reklam bu, yüzde 100 samimiyetsiz. Mesele onu aşıyor. CHP, DEM’le ittifak peşinde olan bir parti.”