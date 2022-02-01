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Ukraynalı anne davayı kazandı: Çocuğun babası resmen Ali Ünal!

Ukraynalı anne davayı kazandı: Çocuğun babası resmen Ali Ünal!
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16 Şubat 2022 - 15:35

Ukraynalı anne davayı kazandı: Çocuğun babası resmen Ali Ünal!

Ukraynalı Lyudmyla Chelapko, ‘Reina’, ‘Suada’ ve ‘Ruby’ gibi gece kulüplerinin ortağı Ali Ünal’a açtığı babalık davasını kazandı.

Ukraynalı anne davayı kazandı: Çocuğun babası resmen Ali Ünal!

Akşam Gazetesi’nden Neslihan Keskin’in haberine göre İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre işadamı Ali Ünal ile Ukraynalı Lyudmyla Chelapko, 2003 yılında tanıştı.

Zaman içerisinde duygusal birliktelik yaşayan çiftin 2005’te Timur adında bir erkek çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre Ali Ünal, çocuğu kabul etmedi.

Çocuğunu 14 yaşına kadar yalnız başına büyüten anne Lyudmyla Chelapko, 3 yıl önce çocuğunun babasının Ali Ünal olduğunu öne sürerek babalık, nafaka ve 2 milyon 500 bin liralık tazminat davası açtı.

Ancak Ünal iddiaları reddetti, anne Lyudmyla Chelapko’yu tehdit etti.

Adli Tıp’ta yapılan DNA incelemesinde yüzde 99.99 Ali Ünal’ın, Timur Chelapko’nun babası olduğu anlaşılınca Ukraynalı anne davayı kazandı.

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