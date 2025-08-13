Ukrayna-Rusya Savaşında Barışa Giden Dört Olası Yol

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasında verdiği “savaşları bitirme” sözünü hayata geçirmek için gözünü Ukrayna-Rusya cephesine çevirdi. Gazze’de beklenen ilerlemeyi sağlayamayan Trump, bu kez Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak kritik görüşmede savaşın sonlanması için adım atmayı planlıyor.

Trump, zirve öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ve Avrupa liderleriyle çevrim içi bir toplantı gerçekleştirecek. Bu diplomatik trafik, dünya kamuoyunda “silahlar susacak mı?” sorusunu gündeme taşıdı. Tarafların taleplerine göre şekillenen ve en muhtemel görülen 4 barış senaryosu öne çıkıyor.

1. Avrupa’nın Tercihi: Mevcut Cephe Hatlarında Dondurma

Avrupa ülkeleri, yaklaşık 1.090 km’lik cephe hattının mevcut haliyle dondurulmasını, yeni toprak değişikliklerine gidilmeden çatışmanın bitmesini istiyor. Bu senaryo hayata geçerse, anlaşmanın imzalandığı gün tarafların kontrol ettiği bölgeler yeni sınır kabul edilecek.

2. Putin’in Beklentisi: Donbas’ın Tamamının Terk Edilmesi

Rusya’nın en güçlü taleplerinden biri, Ukrayna’nın Donbas bölgesinin tamamını bırakması. Bu, Ukrayna açısından hem geniş bir toprak parçasının hem de stratejik savunma pozisyonunun kaybı anlamına geliyor.

3. Maksimum Rus Kazancı: Doğu ve Güneyin Büyük Bölümü

Bu senaryo, Putin’in resmi taleplerini dahi aşan bir alanı kapsıyor. Ukrayna yalnızca Luhansk ve Donetsk’i değil, aynı zamanda Zaporijya ve Herson bölgelerinin tamamını terk edecek. Rusya’nın şu anda tam kontrol sağlamadığı alanlardan bile çekilme bu plana dahil.

4. Toprak Takası Formülü

En dikkat çekici senaryolardan biri ise karşılıklı toprak değişimi. Rusya, Luhansk, Donetsk ve Zaporijya’nın tamamını kendi topraklarına katarken; Ukrayna Karadeniz kıyısındaki bölgelerini elinde tutacak.

Zelensky: Donbas’ı Bırakmayacağız

Zirve öncesi açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, herhangi bir toprak kaybına izin vermeyeceklerini vurguladı:

“Donbas’ı bırakmayacağız. Bu, gelecekte Rusya için yeni bir savaşta sıçrama tahtası olabilir. Ülkemi teslim etmeyeceğim. Devlet nedir, özel mülk mü?”

Zelensky ayrıca, Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında yapılacak bir anlaşmanın geçersiz olacağını belirtti ve “Biz olmadan kimse böyle bir karar alamaz” diyerek masada olma şartını yineledi.