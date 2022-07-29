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Ukrayna hazır, Türkiye ve BM’den işaret bekliyoruz

Ukrayna hazır, Türkiye ve BM’den işaret bekliyoruz
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29 Temmuz 2022 - 14:16

Zelenski duyurdu: Ukrayna hazır, Türkiye ve BM’den işaret bekliyoruz

Zelenski duyurdu: Ukrayna hazır, Türkiye ve BMden işaret bekliyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tahıl ihracatına ilişkin yaptığı açıklamada, “Ukrayna tahıl sevkiyatına hazır. Sevkiyata başlamak için Türkiye ve Birleşmiş Milletler’den işaret bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tahıl yüklemesini yapacak ilk ihracat gemisinde denetlemelerde bulunmak için Ukrayna limanını ziyaret etti.

Zelenski burada yaptığı açıklamada,”Ukrayna tahıl sevkiyatına hazır. Sevkiyata başlamak için Türkiye ve Birleşmiş Milletler’den (BM) işaret bekliyoruz”  ifadelerini kullandı.

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