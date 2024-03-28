Uçağa binmemeleri için para teklif ettiler

İstanbul Havalimanı’nda bir hava yolu şirketinin fazla bilet satması sonrası yolculara 2 saat sonraki uçağa binmeleri karşılığında 50 Euro para teklif edildiği belirtildi.

Sosyal medyada gündem olan videoda çift şu sözlerle yaşadıklarını anlattı:

“Şu anda İstanbul Havalimanı’ndayız. Az önce ilk defa denk geldiğim bir olay oldu. Uçağa 2 saat daha geç binmemiz karşılığında 50 Euro teklif ettiler. Normalde uçaklar örneğin 300 kişi kapasiteliyse nasıl olsa iptal ediyorlar diye 330 bilet satıyorlar. Biz de 2 saat geç gitmeyi reddettik, 50 Euro’yu kaçırdık. Kişi sayısından fazla bilet satmışlar.”

OVERBOOKİNG NEDİR?

Sosyal medyada gündem olan duruma “Overbooking” deniyor.

Overbooking durumunda öncelikle yolculara inmeye gönüllü olup olmadıkları sorulur. Aynı koltuğu satın alan yolculardan herhangi biri gönüllü olursa istediği tarihteki farklı bir uçuşa yönlendirme yapılır. Ancak bazen uçaktan inmeye gönüllü yolcu olmayabilir. Hal böyle olunca firma hangi yolcuların uçağa kabul edilmeyeceğine kendisi karar verir. Kabul edilmeyen yolcu veya yolcular için prosedür, gönüllü çıkması durumundaki ile aynıdır. Ayrıca bekleme sırasındaki giderleri karşılanıp bekleme süresine bağlı olarak bir miktar tazminat ödenebilir.