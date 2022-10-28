Türkiye’nin doğalgaz ithalatı ağustos ayında azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Ağustos ayına ilişkin “Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu”na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 556 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 296 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı yaklaşık yüzde 0.86 arttı, LNG ithalatı yüzde 54.04 düşüş gösterdi. Toplam doğalgaz ithalatı ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.62 düşüşle yaklaşık 3 milyar 852 milyon metreküp oldu.Ağustosta en fazla doğalgaz ithalatı 2 milyar 113 milyon metreküple Rusya’dan yapılırken, bu ülkeyi 904 milyon metreküple İran ve 538 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.Bu dönemde Rusya’dan yapılan ithalat yüzde 1.54, İran’dan yapılan ithalat ise yüzde 0.74 arttı. Azerbaycan’dan gaz ithalatı ise yüzde 1.53 azaldı.

KONUTLARIN GAZ TÜKETİMİNDE YÜZDE 5.6 ARTIŞSöz konusu dönemde, ülkede doğalgaz tüketimi yüzde 17.68 azalarak 3 milyar 593 milyon metreküp oldu.

Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 6.66 düşüşle 333 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 21.8 düşerek 1 milyar 725 milyon metreküpe geriledi. Santrallerin gaz tüketimindeki düşüş, toplam tüketim ve ithalatın da düşmesinde belirleyici oldu.Ağustosta konutlardaki doğalgaz tüketimi ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 5.6 artarak 318 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.DOĞALGAZ STOK MİKTARI ARTTITürkiye’de doğalgaz stok miktarı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37.8 artışla 3 milyar 713 milyon metreküp oldu.Doğalgaz stokunun 3 milyar 491 milyon metreküpü (yüzde 94) yer altı depolama tesislerinde, 221 milyon metreküpü (yüzde 5.97) LNG terminallerinde bulunuyordu.Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yaklaşık yüzde 50.5 arttı, LNG terminallerindeki stok miktarı yüzde 40.5 azaldı.