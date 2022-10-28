Dengeleri değiştiren anket! İşte AK Parti ve CHP arasındaki oy farkı…

PİAR Araştırma’nın yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Buna göre AK Parti ve CHP arasındaki oy farkı 0.5 puana kadar geldi.

Seçim yaklaşırken araştırma şirketleri de anket çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Son olarak PİAR Araştırma, yaptıkları anketin sonuçlarını paylaştı.

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26 ilde 2 bin 524 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen ankete göre AK Parti ve CHP arasındaki oy farkı 0.5 puana kadar geldi.

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Ankete göre partilerin oy oranları şöyle:

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%28.6 AK Parti

516

%28.1 CHP

616

%11.7 İYİ Parti

716

%9.8 HDP

816

%8.6 MHP

916

%2.9 Gelecek Partisi

1016

%2.7 Zafer Partisi

1116

%1.9 BTP

1216

%1.6 Yeniden Refah Partisi

1316

%1.5 DEVA

1416

%0.9 Saadet Partisi

1516

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