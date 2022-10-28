Dengeleri değiştiren anket! İşte AK Parti ve CHP arasındaki oy farkı…

PİAR Araştırma’nın yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Buna göre AK Parti ve CHP arasındaki oy farkı 0.5 puana kadar geldi.
Seçim yaklaşırken araştırma şirketleri de anket çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
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Son olarak PİAR Araştırma, yaptıkları anketin sonuçlarını paylaştı.
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26 ilde 2 bin 524 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen ankete göre AK Parti ve CHP arasındaki oy farkı 0.5 puana kadar geldi.
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Ankete göre partilerin oy oranları şöyle:
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%28.6 AK Parti
516
%28.1 CHP
616
%11.7 İYİ Parti
716
%9.8 HDP
816
%8.6 MHP
916
%2.9 Gelecek Partisi
1016
%2.7 Zafer Partisi
1116
%1.9 BTP
1216
%1.6 Yeniden Refah Partisi
1316
%1.5 DEVA
1416
%0.9 Saadet Partisi
1516
1616