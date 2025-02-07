TÜRKİYE’DE YALNIZ YAŞAYANLARIN SAYISI ARTIYOR!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan güncel verilere göre, ülkede yalnız yaşayan bireylerin sayısı 5 milyon 321 bin 540’a ulaştı. Son 10 yılda yüzde 71 oranında artış gösteren bu rakam, bireyselleşme eğilimlerinin ve sosyoekonomik faktörlerin etkisini gözler önüne seriyor.

TEK BAŞINA YAŞAYANLARIN SAYISI ARTIYOR

2015 yılında 3 milyon 113 bin 496 olan tek kişilik hane sayısı, 2024 itibarıyla 5,3 milyonun üzerine çıktı. Özellikle pandemi dönemi, bu artışın hızlanmasına neden oldu.

Uzmanlara göre, yalnız yaşama oranındaki artışın temel nedenleri şunlar:

Şehirleşme ve bireyselleşme eğilimi

Ekonomik koşullar ve iş fırsatları nedeniyle büyükşehirlere göç

Evlilik yaşının yükselmesi ve bekar kalma oranlarının artması

Boşanma oranlarındaki yükseliş

BÜYÜKŞEHİRLERDE YALNIZ YAŞAYANLAR DAHA FAZLA

TÜİK verilerine göre, tek kişilik hane halkı en çok büyükşehirlerde görülüyor. İşte yalnız yaşayanların en fazla olduğu şehirler:

İstanbul : 943 bin 363 kişi

: 943 bin 363 kişi Ankara : 384 bin 201 kişi

: 384 bin 201 kişi İzmir : 363 bin 110 kişi

: 363 bin 110 kişi Antalya ve Bursa, yalnız yaşayanların yoğun olduğu diğer şehirler arasında.

EN AZ TEK KİŞİLİK HANE BULUNAN ŞEHİRLER

Tek başına yaşayanların en az olduğu şehirler ise Bayburt, Ardahan ve Hakkari olarak açıklandı.

Bayburt : 5 bin 754 kişi

: 5 bin 754 kişi Ardahan : 6 bin 953 kişi

: 6 bin 953 kişi Hakkari: 8 bin 91 kişi

Bu şehirlerde geniş aile yapılarının ve kırsal yaşam kültürünün hâlâ etkisini sürdürdüğü belirtiliyor.

GELECEKTE YALNIZ YAŞAYANLARIN SAYISI ARTABİLİR

Sosyologlar, önümüzdeki yıllarda yalnız yaşayan bireylerin sayısının daha da artabileceğini öngörüyor. Bunun başlıca nedenleri arasında şehirleşmenin hızlanması, evlilik yaşının ertelenmesi ve bireysel yaşam tercihleri öne çıkıyor.

Tek kişilik hane halkı sayısının artması, tüketim alışkanlıklarını ve barınma ihtiyacını da etkiliyor. Gayrimenkul sektöründe küçük metrekareli dairelere olan talep artarken, yalnız bireylerin ekonomik ve sosyal desteğe daha fazla ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com