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Türk iş insanı Dilek Ertek, Haiti’de denize düşüp yaşamını yitirdi

Türk iş insanı Dilek Ertek, Haiti’de denize düşüp yaşamını yitirdi
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04 Kasım 2022 - 16:55
Türk iş insanı Dilek Ertek, Haiti'de denize düşüp yaşamını yitirdi

Dünyanın en ünlü lüks mücevher markalarından Tiffany Co.’nun uzun yıllardır Türkiye distribütörlüğünü yapan Dilek Ertek tatile gittiği Haiti’de talihsiz bir kaza geçirdi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Büyüksipahi’nin haberine göre; Türkiye Tiffany CO’nun sahibi sosyetenin ünlü ismi Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Haiti’de içinde bulunduğu tekneden denize düşerek hayatını kaybetti.

Ertek’in ölümü yakınlarında ve iş dünyasında şok etkisi yarattı.

İş insanının cesedine hâlâ ulaşılamazken, Haiti’de arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

DİLEK ERTEK KİMDİR?

Dilek Ertek İstanbul’da doğdu. Avusturya Lisesi’nde okurken bale eğitmenliği yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu olan  New York GIA’de pırlanta eğitimi aldı. 1982’de üniversiteyi bitirince ‘ipek üzerine, resimler, desenler, tasarımlar’ yaparak para kazanmaya başladı ve böylece kendi işini kurdu. 1995’in sonunda İstanbul’da ilk Tiffany mağazasını açtı. 20 yılı aşkın süre Tiffany & Co.’nun distrübütörlüğünü yaptı. Dilek Ertek’in bir antika dükkanı bulunuyordu.

1982 yılında iş insanı Hüseyin Yalçınkaya evlendi. Çift 2004’te boşandı. Dilek Ertek’in Gökçe Atuk isiminde bir oğlu var.

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