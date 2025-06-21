Tümay Özokur’a Sanata Katkı Ödülü: Genç Yeteneklerin Yolunu Aydınlattı

Anabilim Eğitim Kurumları tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Liseler Arası Tiyatro Festivali, genç yeteneklerin yanı sıra sanat dünyasının duayen isimlerini de onurlandırdı. Geceye damgasını vuran isimlerden biri, menajer Tümay Özokur oldu.

14 Haziran’da Ümraniye Kampüsü’nde düzenlenen ödül töreninde, sanat dünyasına yıllardır sunduğu katkılar dolayısıyla *“Sanata Katkı Ödülü”*ne layık görülen Tümay Özokur, sahnede yaptığı içten konuşmayla izleyenleri hem duygulandırdı hem de ilham verdi.

Gecenin en anlamlı anlarından biri ise, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazanan toplam 6 öğrenciye Tümay Özokur Akademi’de burslu eğitim hakkı tanınmasıydı. Bu jest, genç yeteneklere sanat yolculuklarında güçlü bir başlangıç imkânı sundu.

Tümay Özokur, ödül konuşmasında şu sözlerle salondakilere seslendi:

“Ben de Anabilim Eğitim Kurumları’nın bir velisiyim. Kızım Karen Berana ve oğlum Dora’ya hem sanatta hem sporda büyük katkılar sağlayan tüm öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu ödül benim için çok özel. Çünkü yıllarca temsil ettiğim oyuncularla aynı sahnede olmak, onlarla aynı yolda yürümek benim için büyük bir gurur.”

Ayrıca festival danışmanlarından yönetmen Kenan Doğru’ya özel teşekkürlerini ileten Özokur, sanatın umut olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Sanattan vazgeçmek yok. Hayattan ve umut etmekten vazgeçmek yok arkadaşlar. Bu harika organizasyonda emeği geçen herkesi canı gönülden kutluyorum.”

Anabilim Tiyatro Festivali, yalnızca sahnede sergilenen oyunlarla değil, sanatın birleştirici gücünü genç nesillere aktaran bu tür anlamlı ödüllerle de hafızalarda iz bıraktı.