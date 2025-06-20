  1. Haberler
  2. Haberkonseyi
  3. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALMANYA BAŞBAKANI MERZ İLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALMANYA BAŞBAKANI MERZ İLE GÖRÜŞTÜ

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merz ile Görüştü: Bölgesel Barış ve Güvenlik Konuları Masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede özellikle İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, bölgesel güvenlik ve ikili ilişkiler detaylı şekilde ele alındı.

Erdoğan’dan Nükleer Anlaşma ve Diplomasi Vurgusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre, Erdoğan, İran ile yaşanan nükleer gerilimin ancak müzakere yoluyla çözülebileceğini belirtti. Ayrıca İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının bölgede büyük tehlike oluşturduğunu ve şiddet sarmalının son bulması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan-Merz görüşmesi: Nükleer sızıntı ve göç... | Rudaw.net

Bölgesel Güvenlik ve Göç Tehlikesine Dikkat

Erdoğan, çatışmaların bölgeye ve Avrupa’ya göç dalgası ile nükleer sızıntı riski gibi ciddi zararlar verebileceğine dikkat çekti. Türkiye’nin barış ve sükunetin sağlanması için yoğun diplomasi çabaları içinde olduğunu vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALMANYA BAŞBAKANI MERZ İLE GÖRÜŞTÜ
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp