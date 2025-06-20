CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALMANYA BAŞBAKANI MERZ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merz ile Görüştü: Bölgesel Barış ve Güvenlik Konuları Masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede özellikle İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, bölgesel güvenlik ve ikili ilişkiler detaylı şekilde ele alındı.

Erdoğan’dan Nükleer Anlaşma ve Diplomasi Vurgusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre, Erdoğan, İran ile yaşanan nükleer gerilimin ancak müzakere yoluyla çözülebileceğini belirtti. Ayrıca İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının bölgede büyük tehlike oluşturduğunu ve şiddet sarmalının son bulması gerektiğini ifade etti.

Bölgesel Güvenlik ve Göç Tehlikesine Dikkat

Erdoğan, çatışmaların bölgeye ve Avrupa’ya göç dalgası ile nükleer sızıntı riski gibi ciddi zararlar verebileceğine dikkat çekti. Türkiye’nin barış ve sükunetin sağlanması için yoğun diplomasi çabaları içinde olduğunu vurguladı.