TRUMP BEŞ GÜNDÜR GÖRÜNÜŞTE YOK, SAĞLIK DURUMU SPEKÜLASYONLARIN ODAĞINDA

ABD Başkanı Donald Trump’ın son beş gündür hiç kameraya yansımaması, medya ve kamuoyunda geniş spekülasyonlara yol açtı. Sosyal medyada “Trump ortadan kayboldu” yorumları artarken, Beyaz Saray henüz herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

Bu gizemli sessizliğin en çok dikkat çeken yansımaları arasında Trump’ın elinde geçen aylardan bu yana görülen morluk yer alıyor. Daha önce makyajla gizlenmeye çalışılan bu morluk, son görüntülerde artık açıkça görünüyor. Beyaz Saray uzmanları bu durumun aşırı el sıkmaları ve aspirinin yol açabileceği bir yumuşak doku reaksiyonuna bağlı olduğunu belirtse de, görünür hâle gelmesi endişeleri artırdı.

Ayrıca, Trump’a “CVI” (kronik venöz yetmezlik) tanısı konduğu biliniyor. Bu yaygın yaşa bağlı rahatsızlık, özellikle ayak bileklerinde şişme ve rahatsızlığa yol açabiliyor. Beyaz Saray doktoru tarafından “zararsız ve yaygın” bir durum olarak tanımlandı. Ancak son görüntülerde el makyajı ve ayak bileğindeki şişkinliklerin birlikte görülmesi, sağlık şeffaflığı konusunda eleştirilere neden oldu.

Bu gelişmelerin gölgesinde, Başkan Yardımcısı JD Vance, olası bir kriz durumunda sorumluluğu devralabilecek lider olma konumunu gündeme taşıyarak dikkat çekti. Bu da siyasi kulislerde, Trump’ın sağlık durumuyla ilgili ciddi soru işaretleri olduğunu gösteriyor.

