TRABZONSPOR’DA ŞENOL GÜNEŞ KRİZİ! YÖNETİM OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Trabzonspor, sahasında aldığı Hatayspor mağlubiyeti sonrası büyük bir krizin eşiğine geldi. Taraftarın ve camianın hedefinde olan tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş için yönetim olağanüstü toplantı kararı aldı.

YÖNETİM KURULU MASAYA OTURDU

Hatayspor karşısında alınan şok mağlubiyetin ardından bordo-mavili yönetim, Papara Park’ta acil toplantıya gitti. Toplantının ana gündem maddesi ise takımın kötü gidişatı ve Şenol Güneş’in geleceği oldu.

ŞENOL GÜNEŞ TARAFTARIN HEDEFİNDE

Trabzonspor’da 5. dönemini geçiren Şenol Güneş, son haftalardaki kötü sonuçlar nedeniyle taraftarın yoğun eleştirisine maruz kaldı. Hatayspor mağlubiyeti sırasında “Şenol Güneş istifa”, “Yönetim istifa” tezahüratları Papara Park’ta yankılandı. Özellikle Beşiktaş maçından sonra başlayan gerilim, Hatayspor mağlubiyetiyle zirveye çıktı.

BAŞKAN DOĞAN, GÜNEŞ İLE GÖRÜŞECEK

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın, önümüzdeki günlerde Şenol Güneş ile özel bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Görüşmenin ardından tecrübeli teknik adamla yola devam edilip edilmeyeceğine dair karar verilecek.

Öte yandan Şenol Güneş, Hatayspor maçının ardından yaptığı basın açıklamasında “Görevimi bırakabilirim” sinyali vererek istifa ihtimalini açıkça dile getirmişti.

ŞENOL GÜNEŞ’İN TRABZONSPOR KARNESİ

Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde beklentilerin çok uzağında kaldı:

Toplam 23 maç : 8 galibiyet 6 beraberlik 9 mağlubiyet

: Toplam puan : 30

: 30 Ortalama puan: 1,30

Deplasman performansı:

10 maç : 3 beraberlik, 7 mağlubiyet 0.3 puan ortalaması

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İç saha performansı:

13 maç : 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet 27 puan 2,07 puan ortalaması

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TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ

Maç sonrası sosyal medyada binlerce taraftar, hem Şenol Güneş’e hem de yönetime sert eleştirilerde bulundu. Taraftarlar, “Artık yeter, istifa”, “Trabzonspor bu kadar kötü olmamalı”, “Sahada ruh yok” yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi.

YÖNETİMİN KARARI BEKLENİYOR

Şenol Güneş’in görevine devam edip etmeyeceği, önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmeden sonra netleşecek. Bordo-mavili camiada herkes, yönetimin ve Güneş’in kararını merakla bekliyor.

Kaynak: www.ensonhaber.com