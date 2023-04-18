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TMSF Royal ve Atlas Halı’yı üçüncü defa satışa çıkardı

TMSF Royal ve Atlas Halı’yı üçüncü defa satışa çıkardı
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18 Nisan 2023 - 13:29
FETÖ operasyonları kapsamında el konulan ve TMSF yönetimine bırakılan Royal ve Atlas Halı üçüncü kez ihaleye çıkarıldı. Muhammen bedel 773 milyon lira olarak tespit edildi.
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