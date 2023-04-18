TMSF Royal ve Atlas Halı’yı üçüncü defa satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyum olarak atandığı Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen “Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” satışa çıkarıldı.
Royal ve Atlas Halı, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satılacak. Satışa TMSF Kurulu karar verecek.
“Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 773 milyon lira olarak tespit edildi.
İhale İstanbul Esentepe’deki TMSF binasında 24 Mayıs 2023 günü yapılacak.