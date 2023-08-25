SergIo Ramos yükleniyor: İmza tarihi için yeni iddia

Galatasaray’ın Sergio Ramos transferinde sona geldiği öne sürüldü. Sarı-Kırmızılıların Sergio Ramos ile gelecek hafta sözleşme imzalayacağı aktarıldı.
Stoper takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray’ın bir numaralı hedefi Sergio Ramos. Beşiktaş’ın da görüşmeler yaptığı ancak daha sonra masadan kalktığı Sergio Ramos’un Galatasaray’a imza atmak üzere olduğu öne sürüldü.
SERGIO RAMOS HAFTAYA İMZALIYOR İDDİASI
Sabah’ın haberine göre Galatasaray, Sergio Ramos transferinde sona geldi. Sarı-Kırmızılıların İspanyol savunmacıyla gelecek hafta sözleşme imzalayacağı haber detayında vurgulandı.
Sergio Ramos’un 2 yıllık kontrat talep ettiği, Sarı-Kırmızılıların ise oyuncuya 1+1 yıllık teklif yaptığı belirtiliyordu.
GALATASARAY 4 EYLÜL’E KADAR TRANSFERLERİ BİTİRMEK İSTİYOR
Stoperin yanı sıra orta saha transferi de düşünen Galatasaray’ın takviyeleri 4 Eylül’e kadar bitirip UEFA’ya bildirmek istediği kaydedildi.