TFF’den Yeni Sezon Hakem Listesi: Üst Klasman ve VAR Hakemleri Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2025-2026 sezonunda görev alacak hakemleri duyurdu. Açıklanan listeye göre, Süper Lig ve 1. Lig’de düdük çalacak üst klasman hakemleri ve VAR hakemleri belli oldu.

MHK tarafından yapılan açıklamada, yeni sezon için toplam 58 hakem üst klasman statüsünde görev yapacak. Ayrıca 15 hakem ise VAR (Video Yardımcı Hakem) olarak belirlendi.

Yeni sezonda üst klasman hakem listesine alınan isimler arasında; Zorbay Küçük, Burak Pakkan, Kadir Sağlam, Alper Akarsu, Arda Kardeşler, Ümit Öztürk, Halil Umut Meler, Direnç Tonusluoğlu, Fatih Tokail, Yiğit Arslan, Reşat Onur Coşkunses, Emre Kargın, Hakan Ülker, Atilla Karaoğlan, Erdem Mertoğlu, Yusuf Ziya Gündüz, Ömer Faruk Gültekin, Mehmet Ali Özer, Yasin Kol, Alpaslan Şen, Furkan Aksuoğlu, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek gibi tecrübeli isimler yer aldı.

VAR hakemleri listesine ise Bilal Köseoğlu, Efe Tanrıverdi, Mustafa İlker Coşkun, Özer Özden, Sarper Barış Saka, Erkan Özdamar, Eren Özyemişçioğlu, Özgür Yankaya, Volkan Bayarslan, Onur Özütoprak, Sinan Dereci, Erkan Engin, Bülent Birincioğlu gibi isimler dahil edildi.

Öne çıkan bir diğer detay ise, Melis Özçiğdem’in VAR hakemliği listesine dahil edilen ilk kadın hakem olması oldu. Geçtiğimiz sezonda AVAR (Asistan VAR) olarak görev yapan Özçiğdem, bu sezon VAR hakemi olarak görev yapacak.

Merkez Hakem Kurulu’nun yeni sezona ilişkin yaptığı bu açıklama, Türk futbol kamuoyunda ilgiyle karşılandı.