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TFF’den Seyirci Kararı

TFF’den Seyirci Kararı
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01 Temmuz 2021 - 15:07
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Yeni sezonda maçlara stat kapasitelerinin yüzde 50’si oranında seyirci alınacağı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu (TFF), bugün Riva’da bir toplantı gerçekleştirdi.

SEYİRCİLİ MAÇTA YÜZDE 50 KOTASI

2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin yüzde 50’si oranında seyirci alınmasına karar verildiği duyuruldu. Ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına da izin verileceği duyuruldu.

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Gerekli tüm detayların, TFF Sağlık Kurulu’nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü görüşmeler sonucunda ayrıca ilan edileceği de açıklandı.

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