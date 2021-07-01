TFF’den Seyirci Kararı

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Yeni sezonda maçlara stat kapasitelerinin yüzde 50’si oranında seyirci alınacağı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu (TFF), bugün Riva’da bir toplantı gerçekleştirdi.

SEYİRCİLİ MAÇTA YÜZDE 50 KOTASI

2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin yüzde 50’si oranında seyirci alınmasına karar verildiği duyuruldu. Ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına da izin verileceği duyuruldu.

Gerekli tüm detayların, TFF Sağlık Kurulu’nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü görüşmeler sonucunda ayrıca ilan edileceği de açıklandı.