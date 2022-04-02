Tesadüfün Böylesi

Tesadüfün Böylesi

Ben inanmıyorum bence sizde inanmayacaksınız kızımız çok hızlı Bakın geçtiğimiz gece Emirgan’daki gizli saklı da sabah ilk ışıklarına kadar çılgınca eğlenen Hande Erçel ve Kaan yıldırım ile gazetecileri kaçarken trafik kontrolüne yakalandılar

Bu yakalanmalar bilinçli kaçanlar ayrı ayrı çıkar evlerine gider kimsede orada neler olduğunun bilmezler olay belli birilerine gönderme yapmak için bilinçli bir senaryo Ey kızımız çapkın baksa Hadise eski sevgilisi Mehmet Dinçerle nişanlandı. Hande boş durumu Hadise nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım la yakalanması lazım diyerek gazetecilerin yoğun olarak baktıkların mekan eğlenip sonra kaçmaya çalışıp araba kafaların eğerek yakalanma pozları vermesi hiç tesadüf değil bilinçli bence

Çok hırslı

Hande Erçel tanıyorum bu kızımız hırslı bir kız Serenay Sarıkaya bir dönem dizisiyle reklam çekimleri gündemdeyken bir süre Kerem Bürsin aşk yaşamaya başladıktan sonra Serenay Kerem aşk bittiden sel çal kapım dizisiyle birlikte oynadıktan sonra Kerem Aşk yasadı Maldivler tatil yapan çift bir süre sonra dizi bitti . Aşk bitti derken reklam yaptığı takı firmasının sahibi ile gündeme geldi. Bu Aşk inkar eden Erçel simdi Kaan Yıldırım aşk nereye kadar gidecek bakalım

Sabah kavga Akşam kavga

Sabahların ekranda Seda Sayan Evlenemeyenleri evlendirme programında ailelerin bir birlerine g3irmesin kavga dolu bir program Aksamları Esra Erol un programın sürekli kavgamlar kadınlar sabahları aksamları ekran önünde bu tartışmalar kavgalar programları izliyorlar nedir bu bunları nasıl izin veriliyor bunların yerine ev hanımları eğitimci programları niye koymuyorlar Kanalların genel müdürleri bu tür programları yerine eğitimci programlar kaymalılar evinde kaçan aldatan küfürlü yok nikah yaptırmayacağım yok eğendim kızım red ediyorum diyerek izlenen bu programların RTÜK nasıl izin veriyor anlamış değilim lütfen RTÜK bu tür programı-ları yayında kaldırmaları lazım