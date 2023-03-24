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Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi

Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi
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24 Mart 2023 - 13:25

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde ramazan ayı boyunca temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatlar sabitlendi.

Tarım Kredi Kooperatif Market olarak toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın arttığı, bolluk ve bereket ayı olan Ramazan’da vatandaşlara destek olmak amacıyla temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatlarını sabitledi.

Düzenlenecek kampanya ile marketlerde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker, ESK’ya ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşitinde Ramazan ayı boyunca Fiyat artırımı yapılmayacak.

 

Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi

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