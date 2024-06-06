Talihsiz görüntülerin sahibinden flaş karar! “Çok sayıda cinsel ve…”

A Millî Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi’ndeki (VNL) 8. maçında ev sahibi ABD ile 2 Haziran günü oynadığı karşılaşmanın canlı yayınında ekranlara gelen bir görüntü Türkiye’de gündem olmuştu. O talihsiz görüntülere, görüntü sahibinden erişim engelleme kararı aldırtıldı.
Filenin Sultanları’nın Amerika Kadın Voleybol Takımına karşı oynadığı maç esnasında bir kadın taraftar alınan galibiyet sonrası sevinçle zıplarken talihsiz bir kaza yaşamıştı.
Genç kadının bluzu açıldığı anlar canlı yayında ekranlara gelmişti. Görüntü, kısa sürede özelikle sosyal medyada geniş yankı bulmuş ve çok sayıda paylaşım yapılmıştı.
TRT Spor’da yaptığı açıklamada görüntülerin aslında istenmeyen bir durum olduğuna dikkat çekmiş, “Dün gece, A Millî Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi’ndeki (VNL) 8. maçında ev sahibi ABD ile oynadığı karşılaşmanın canlı yayınında ekranlara istenmeyen bir görüntü gelmiştir. TRT Spor ve maçı yayınlayan tüm yayın mecraları ABD’li yayın kuruluşunun ilettiği bu görüntüleri müdahale imkânı olmaksızın ekrana yansıtmıştır.” ifadeleri ile kamuoyuna duyurmuştu.
Açıklama sonrasında bazı politikacı ve gazeteciler, “Kadın bedenine saygısızlık”, “TRT’den memeye tahammülsüzlük” “Hani nerede özgürlük” “Taliban zihniyeti” gibi garip yorumlarla TRT’yi eleştirmişti.
Görüntülerin kahramanı kadın ise tüm bu eleştirileri terse düşürerek kendi bedeni üzerinden yapılan yorumlara ve o görüntülere karşı harekete geçti.
Talihsiz görüntülerin sahibi Nazlıcan İrem Köroğlu, Tekirdağ 2. Sulh Ceza Hakimliğine avukatı aracılığı ile başvurarak kendi görüntülerini yayınlayan 76 ayrı Instagram, X ve Youtube hesabına erişim engeli kararı aldırttı.
Avukat Ece Zeybek aracılığıyla istenmeden ortaya çıkan kendi görüntülerine erişim engeli isteyen Nazlıcan İrem Köroğlu adına verilen dilekçede; “Eşi ile birlikte maçı izleyen ve milli takımımızın galibiyetiyle neşelenen müvekkilin maç anındaki görüntüleri bir anda televizyon ekranına verilmiştir. Müvekkilin sevincini yaşadığı görüntüler bir anda sosyal medyada yayılmaya başlamıştır. Kötü niyetli bazı hesaplar müvekkil sevindiği esnada sallanan göğüslerini cinsellik imalarıyla sosyal medyada paylaşmaya başlamıştır. Daha sonrasında çok takipçili hesapların da videoyu “TRT Spor’un #FileninSultanları zaferinden sonra slow motion olarak yayınlandığı görüntüler olay oldu.” şeklindeki başlıklarla paylaşması neticesinde müvekkilin görüntüleri viral olmuş ve müvekkilin şahsi sosyal medya hesaplarına (Instagram, X, Yotıtube) saldın başlamıştır. Saldırganlar, müvekkile çok sayıda cinsel ve hakaret içerikli mesajlar atmış, büyük hesaplar tarafından paylaşılan gönderilen altında adeta fantezilerini anlatmaya başlamışlardır.” denildi.
Tekirdağ 2. Sulh Ceza Hakimliği de 76 Sosyal Medya hesabına erişimin engellenmesine karar vererek, kararı uygulaması için ilgili Kurumlara gönderdi.