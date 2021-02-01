Taciz Mesajlarını İfşa Etti

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Ünlü şarkıcı Iggy Azalea, kendisine sosyal medya üzerinden mesaj göndererek taciz eden ve çeşitli taleplerde bulunanları ifşa etti.

İsimlerin üzerini çizen yıldız şarkıcı mesajların içeriklerini yayınladı.

Mesajlardan birinde bir takipcisi Azalea’ya kendisiyle sadece telefonda konuşması karşılığında 15 bin dolar teklif ediyor.

Bir başka ünlü Azale’ya gönderdiği mesajda onunla evlenmek istediğini, ünlü şarkıcıyı eski sevgilisi ve bebeğinin babası Playboy Carti’den daha iyi koruyacağını yazıyor.

30 yaşındaki şarkıcı Tiktok hesabında paylaştığı videonun arka planında kendisine gönderilen bu mesajları kullandı.