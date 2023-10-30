Tabelada görünene inanmayın! Remzi Özdemir doların 60 gün sonra göreceği rakamı açıkladı

Ünlü ekonomist ve yazar Remzi Özdemir, dolar ve altın fiyatlarına dair yıl sonu beklentilerini açıkladı. Özdemir doların 60 gün sonra ulaşacağı seviyeyi açıkladı.
Remzi Özdemir, TELE1 kanalında Bilge Yurtdagülen’in konuğu olarak, dolar ve altınla ilgili son gelişmelere ve geleceğe dair çıkarımlarda bulundu.
Özdemir, Google’ın yanlışlıkla doların 24 TL olduğu veriyi yayınlamasının teknik bir hata olduğunu ve bu verinin yanlızca dolarda değil, diğer döviz kurlarında da yaşandığını belirtti.
Gerçek olması durumunda hoş bir sürpriz olacağını ifade eden Özdemir, bu verinin resmi bir kaynak tarafından doğrulanmadığını ve doların gerçek piyasa değerinin bu oranlarda olmadığını vurguladı.
Dolardaki yükselişin enflasyonun altında olduğunu belirten Özdemir, ABD ve Türkiye’deki enflasyon farkını göz önüne alarak, teknik olarak 1 doların 40 TL olması gerektiğini ifade etti. Ancak, bu seviyeye ulaşmanın mümkün olmadığını ve ne Merkez Bankası’nın ne de iktidarın buna izin vereceğini söyledi.
Özdemir, Merkez Bankası kaynaklarından aldığı bilgilere dayanarak, yıl sonuna kadar doların 30 TL civarında kapanma olasılığının yüksek olduğunu belirtti.
Merkez Bankası’nın dolar fiyatlarını istikrar altında tutma çabalarına dikkat çekti ve olası sert taleplere karşı sert satışlarla karşılık verildiğini ifade etti.
Ancak, coğrafi ve siyasi faktörler nedeniyle doların hızla yükselme potansiyeli olduğunu belirterek, bu tür durumlarda işlerin zorlaşabileceğini ve duaların etkili olabileceğini ekledi.
Özdemir ayrıca altının diğer yatırım araçlarına göre daha ucuz olduğunu ve güvenilir bir liman olduğunu belirtti. Altının ons fiyatının 2100 dolara kadar yükselme potansiyeli olduğunu ifade etti ve bu seviyenin aşılması durumunda uzun süre altın konuşulabileceğini söyledi.
2100 DOLARA KADAR YOLU VAR
Özdemir, “Altın en ucuz yatırım araçları diğerlerine göre. Güvenilir liman her zaman altın. Altın onsunun 2100 dolara kadar yolu var. Üstü gelirse altını uzun süre konuşuruz” dedi.
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