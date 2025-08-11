Survivor Yarışmacısı Nagihan Karadere Bölüm Başı Ücret Aldık Dedi

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nagihan Karadere, katıldığı bir televizyon programında yarışmadan elde ettiği kazançları anlattı. Rakam vermekten kaçınan Karadere, “Güzel kazandım” ifadelerini kullandı ve bölüm başı ücret aldıklarını belirtti.

Kazancıyla hem ev hem de araba sahibi olduğunu açıklayan Karadere, evinin Sancaktepe’de olduğunu söyledi ancak markasını açıklamadı. Evi, sunucu Murat Ceylan ile birlikte kazandıklarını, sonrasında haklarını birbirlerine sattıklarını dile getirdi. Yarışmadan kazandığı arabayı ise boşanma sürecinde sattığını, gelirini evine yatırdığını ifade etti.