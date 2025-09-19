  1. Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Survivor Yarışmacısı Almeda Baylan Resmen Boşandı

Survivor Yarışmacısı Almeda Baylan Resmen Boşandı

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Survivor 2025 ile tanınan Almeda Baylan, özel hayatında önemli bir değişiklik yaptı. Ünlü isim, eşi Ercan Baylan ile yollarını ayırdı ve sosyal medya hesabından resmi olarak boşandığını duyurdu.

Yenilenmiş Görünümüyle Dikkat Çekti

Yarışmadan sonra 29 kilo veren ve burnundan estetik ameliyat olan Almeda, son paylaşımlarıyla takipçilerini bilgilendirdi.

Arkadaşça Ayrılık

Almeda Baylan, sosyal medyada yaptığı açıklamada, 6 yıllık birlikteliğin ve 3 yıllık evliliğin sonunda arkadaşça ayrıldıklarını belirtti:
“Çok mutluyum, tek dileğim herkes çok mutlu olsun. Zaten yakında yurt dışına gidiyorum.”

Survivor Yarışmacısı Almeda Baylan Resmen Boşandı
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp