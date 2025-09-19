Survivor Yarışmacısı Almeda Baylan Resmen Boşandı

Survivor 2025 ile tanınan Almeda Baylan, özel hayatında önemli bir değişiklik yaptı. Ünlü isim, eşi Ercan Baylan ile yollarını ayırdı ve sosyal medya hesabından resmi olarak boşandığını duyurdu.

Yenilenmiş Görünümüyle Dikkat Çekti

Yarışmadan sonra 29 kilo veren ve burnundan estetik ameliyat olan Almeda, son paylaşımlarıyla takipçilerini bilgilendirdi.

Arkadaşça Ayrılık

Almeda Baylan, sosyal medyada yaptığı açıklamada, 6 yıllık birlikteliğin ve 3 yıllık evliliğin sonunda arkadaşça ayrıldıklarını belirtti:

“Çok mutluyum, tek dileğim herkes çok mutlu olsun. Zaten yakında yurt dışına gidiyorum.”