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Süleyman Soylu villa iddialarını yalanladı

Süleyman Soylu villa iddialarını yalanladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Ekim 2023 - 10:12

Halk TV muhabiri Seyhan Avşar’ın yapmış olduğu, “Süleyman Soylu’nun, İstanbul’da bir villada kaldığını ve komşu olmak isteyenlerin 3 milyon 500 bin dolar ödediği” haberini Soylu yalanladı.

Halk TV’den Seyhan Avşar, bugün yaptığı bir haberde İçişleri eski Bakanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun 28 Mayıs seçimlerinden birkaç ay önce yani İçişleri Bakanlığı koltuğunda otururken İstanbul’daki bir konut projesinden 3 milyon dolara (83 milyon TL) villa satın aldığını yazmıştı.

Süleyman Soylu söz konusu haberi yalanladı.

Haber üzerine Süleyman Soylu, X hesabından yaptığı açıklamasına “Güne yine bir Süleyman Soylu yalanı ile başlıyoruz.” sözleriyle başladı.

Solyu açıklamasında, “Günaydın Aylardır olduğu gibi bugün de güne yine bir Süleyman Soylu yalanı ile başlıyoruz. Günün haberi, attığı yalanlar, aldığı nefesten fazla bir sözde “gazeteciden”… On beş yıldır Bahçeşehir’de oturuyorum. Allah izin verirse de oturmaya devam edeceğim. Evi bir yılı aşkın süre önce terör örgütlerine ve organize suç örgütlerine hedef gösterecek şekilde yine sizler tarafından ifşa edilen oğlum, Çekmeköy’deki başka bir eve tadilatı karşılığında kiracı olarak taşınmak istedi. Şimdi onu da ifşa ettiniz. Örgütçü arkadaşlarınıza söyleyin, şimdi oraya da taşınmayacak. Daha önce ifşa olan, Halk tv sahibinin de oturduğu, aynı yerde oturmaya devam edecek. Gazeteci olan son cümleden yeni bir haber daha çıkartır, hadi bakalım…” dedi.

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